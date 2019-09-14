Словаччина запрошує українських студентів на безкоштовне навчання



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Усі витрати бере на себе уряд Словацької Республіки

Словаччина запрошує до себе українських студентів, аспірантів, викладачів вишів та дослідників пройти навчання, дослідницьке або лекційне стажування. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти України.

Усі витрати бере на себе уряд Словацької Республіки. Кошти виділятимуться з Національної стипендіальної програми.

Термін подачі заявок:

- до 31 жовтня 2019 року для навчання у літній семестр 2019-2020 навчального року;

- до 30 квітня 2020 року для навчання впродовж 2020-2021 навчального року.

Кандидати мають подати заявки в онлайнформі на сайті www.stipendia.sk або www.scholarships.sk.