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Три альтернативи: що робити, якщо абітурієнт не склав НМТ у 2025 році

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Три альтернативи: що робити, якщо абітурієнт не склав НМТ у 2025 році
Для вступу до фахових коледжів або профтехучилищ НМТ не потрібен
фото з відкритих джерел

Випускники шкіл, які «завалили» НМТ та не можуть через це подати документи у ВНЗ, все одно мають можливість вибору

Для вступу на бакалаврат до закладів вищої освіти абітурієнту у 2025 році потрібно надати або «свіжі» результати з чотирьох предметів національного мультипредметного тесту, або ж підсумки НМТ за 2022, 2023 або 2024 роки. Про це пише «Главком» з посиланням на профільний портал Освіта.ua.

Якщо результатів НМТ чи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) минулих років немає, а цього року вступник втратив можливість брати участь у вступній кампанії до ВНЗ, не набравши необхідної кількості «прохідних» балів, у нього все одно залишається декілька варіантів подальших дій.

Варіант 1. Коледж

Якщо абітурієнт складав, але не склав НМТ, він має право вступати до закладів фахової передвищої освіти, тобто коледжів. У цьому випадку студент за три роки здобуде освітній ступінь «фаховий молодший бакалавр», отримавши фах, обраний при вступі. Після випуску з коледжу можна продовжити здобуття вищої освіти, вступивши до закладу вищої освіти, але вже на скорочений термін навчання.

Для вступу до коледжу абітурієнти мають скласти творчий конкурс (на визначені спеціальності) або пройти індивідуальну співбесіду. Заклад освіти має право самостійно визначати форму вступних випробуваннях: це може бути як усний іспит, так і письмове тестування.

Вступники, які навчатимуться на контракті, можуть вступити лише за результатами розгляду мотиваційного листа.

Подати заяви про вступ до коледжів абітурієнти можуть з 5 до 26 липня. Можливий додатковий набір на контракт за умови зарахування не пізніше 20 жовтня.

Варіант 2. Професійно-технічні навчальні заклади

Без результатів НМТ можна вступити до закладів професійно-технічної освіти та отримати першу професію за рік-півтора. Зазвичай, для зарахування у профтех, вистачає шкільного атестата про освіту.

Варіант 3. Вільний рік

Практика так званого Gap year або ж Post Graduate year не надто поширена в Україні, але досить популярна в Європі й та США. У цей проміжок часу випускники визначаються, чим вони хочуть займатися, використовуючи отриманий «вільний рік» для отримання корисних навичок у сфері, з якою вступник збирається пов’язати своє життя.

Нагадаємо, «Главком» писав, що в основних сесіях НМТ взяли 285 тисяч учасників. 2414 вступників склали хоча б один предмет на максимальні 200 балів.

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Теги: ЗНО ВНЗ освіта студенти

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