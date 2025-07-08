Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими

Участь у НМТ–2025 взяли 285 тисяч осіб, кількість 200-бальників зросла порівняно з минулим роком

Найвищі результати за кількістю максимальних балів з математики, англійської та української мов

Усі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року отримали свої результати. Загалом явка серед учасників склала 91%. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає «Главком».

За інформацією МОН, участь в основних сесіях НМТ взяли 285 тисяч учасників. Явка серед них становила 91%, а за кордоном – 84%. Цей показник є вищим за торішній.

Найбільшу кількість максимальних 200 балів мають учасники з математики – їх 1163. Друге місце посідає англійська мова – 765 максимальних результатів, третє – українська 658 учасників. В усіх предметах, крім німецької мови, кількість 200-бальників серед тестувальників в Україні перевищує кількість таких за кордоном. Зокрема, з німецької мови 19 учасників отримали 200 балів за кордоном, і 13 – в Україні.

Всього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів. З них 250 отримали максимальний бал з двох предметів, 31 – з трьох, а троє – з чотирьох.

Частка тих, хто не склав математику в основній сесії, становить 11,7%, що менше за торішні 14%. Серед вибіркових предметів найскладнішими були фізика (10,3% не склали), хімія (6%) та французька мова (4,5%). Найнижчий відсоток неуспішних результатів з географії – лише 0,07%.

Раніше «Главком» інформував, що НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія). Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час основної сесії, мають можливість скласти тестування, обрати освітній маршрут та скористатися державною підтримкою через бюджетні пріоритети й гранти на компенсацію вартості навчання.

Також «Главком» повідомляв, що результати НМТ-2025 року будуть актуальними для вступу на наступні роки. Цьогоріч для вступу діятимуть результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року.