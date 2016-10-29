У столичному виші будуть вивчати «Гру престолів»
- Сьогодні, 17:55
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Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації
У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором «Гра престолів: міфи і ритуали».
Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.
Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації.
Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.
Студенти аналізуватимуть міфологеми «Гри престолів» (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).
Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в «Грі престолів».
Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джорджем Мартіном, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.
У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – «Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей».
Навчальна програма курсу базується на серіалі «Гра престолів».