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    Наука та освіта

    У столичному виші будуть вивчати «Гру престолів»

    Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації
    У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором «Гра престолів: міфи і ритуали». [READ_MORE] Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY. Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа
    • Сьогодні, 17:55
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    Кадр із серіалу &laquo;Гра престолів&raquo;
    Кадр із серіалу «Гра престолів»

    Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації

    У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором «Гра престолів: міфи і ритуали».

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    Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.

    Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації.

    Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.

    Студенти аналізуватимуть міфологеми «Гри престолів» (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).

    Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в «Грі престолів».

    Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джорджем Мартіном, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.

    У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – «Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей».

    Навчальна програма курсу базується на серіалі «Гра престолів».

     

     

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