У столичному виші будуть вивчати «Гру престолів»

Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором «Гра престолів: міфи і ритуали». [READ_MORE] Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY. Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа



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Кадр із серіалу «Гра престолів»

Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором «Гра престолів: міфи і ритуали».

Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.

Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та його екранізації.

Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.

Студенти аналізуватимуть міфологеми «Гри престолів» (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).

Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в «Грі престолів».

Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джорджем Мартіном, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.

У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – «Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей».

Навчальна програма курсу базується на серіалі «Гра престолів».