Верховний Суд поновив на роботі виховательку, яку звільнили через фото у купальнику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виховательку Віту Черешньовську звільнили у селі Бугаївка на Рівненщині із дитячого садочка через начебто «аморальні» фото у купальнику

Жінка зазначила, що «завжди знала, що справедливість є і вірити потрібно і не опускати рук»

Мешканка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили з дитячого садку за публікацію у соцмережах фотографії у купальнику, виграла Верховний Суд. Тепер жінку поновлять на роботі та виплатять компенсацію за вимушений прогул.

Про це 29 березня вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Черешньовська розповіла, що розгляд справи був призначений на 6 травня, однак у п'ятницю їй повідомили, що Верховний Суд підтвердив постанову районного апеляційного, тим самим скасував її звільнення.

«І ось сьогодні , навіть нічого не підозрюючи, гуляючи по місту, я отримую електронне повідомлення від свого юриста, бачу лише підпис: «постанова Верховного Суду...», а далі руки почали трусилися, і я не змогла відкрити цей лист і прочитати його, вирішила, що прочитаю вдома з кимось із рідних. Аж раптом дзвінок... юрист... каже: «Вітаю...» Я не могла натішитися і повірити у своє щастя, я завжди знала, що справедливість є і вірити потрібно і не опускати рук», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, виховательку Віту Черешньовську звільнили у селі Бугаївка на Рівненщині із дитячого садочка через начебто «аморальні» фото у купальнику. Міністр освіти Лілія Гриневич назвала скандальне звільнення виховательки з дитсадка на Рівненщині «розправою».

Сама ж Віта Черешньовська звернулася до суду та оскаржила своє звільнення. В результаті районний суд став на бік звільненої виховательки.