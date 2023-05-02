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Вступна кампанія-2023: важливе нагадування для абітурієнтів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступна кампанія-2023: важливе нагадування для абітурієнтів
Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку потрібно буде якнайшвидше, але не пізніше 7 травня
фото ілюстративне

До 7 травня вступники мають право внести зміни у дані щодо третього предмета та міста складання тесту

Завтра, 3 травня, завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Ті вступники, які ще не встигли зареєструватися на тестування, мають можливість  створити електронний кабінет та надіслати необхідні реєстраційні дані. У разі ненадання копій документів або надання копій, що не відповідають вимогам, вступника буде повідомлено про потребу виправити недоліки.

Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку потрібно буде якнайшвидше, але не пізніше 7 травня. У випадку не виправлення недоліків до 7 травня вступнику буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Після надсилання документів на обробку вступнику необхідно перевіряти персональний кабінет для отримання повідомлення від центру оцінювання якості освіти.

Окрім того, до 7 травня вступники мають право внести зміни у дані щодо третього предмета та міста складання НМТ.

Раніше Міносвіти озвучило цифру українських випускників, які складатимуть мультипредметний тест за кордоном.

Теги: студенти університет

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