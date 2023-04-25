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16 тис. випускників планують складати мультипредметний тест за кордоном – Міносвіти

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
16 тис. випускників планують складати мультипредметний тест за кордоном – Міносвіти
Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні
фото ілюстративне

Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні

Бажання взяти участь у тестуванні за кордоном наразі виявили 16 тисяч українських випускників. Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, інформує Суспільне.

«У нас зараз активно триває реєстрація на Національний мультипредметний тест. За два тижні ми маємо 160 тисяч уже сформованих персональних кабінетів, 16 тисяч людей виявило бажання скласти НМТ з-за кордону. Маємо організовані тимчасові екзаменаційні пункти в Німеччині, Польщі, взагалі 49 міст у 31 країні маємо на сьогодні», –  розповів міністр.

За словами Лісового, цьогоріч спостерігається приблизно така сама активність щодо участі в тестуванні, як і в минулі роки. Випускники складають три предмети, серед яких основними є українська мова й математика, а з додаткових – історія України, іноземна мова, хімія, фізика, біологія. 

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників національного мультипредметного тесту. Раніше УЦОЯО повідомляло, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають. 

Теги: Міністерство освіти і науки міністр реєстрація

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