16 тис. випускників планують складати мультипредметний тест за кордоном – Міносвіти

Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні

Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні

Бажання взяти участь у тестуванні за кордоном наразі виявили 16 тисяч українських випускників. Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, інформує Суспільне.

«У нас зараз активно триває реєстрація на Національний мультипредметний тест. За два тижні ми маємо 160 тисяч уже сформованих персональних кабінетів, 16 тисяч людей виявило бажання скласти НМТ з-за кордону. Маємо організовані тимчасові екзаменаційні пункти в Німеччині, Польщі, взагалі 49 міст у 31 країні маємо на сьогодні», – розповів міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Лісового, цьогоріч спостерігається приблизно така сама активність щодо участі в тестуванні, як і в минулі роки. Випускники складають три предмети, серед яких основними є українська мова й математика, а з додаткових – історія України, іноземна мова, хімія, фізика, біологія.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників національного мультипредметного тесту. Раніше УЦОЯО повідомляло, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають.