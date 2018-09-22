ЮНЕСКО: в окупованому Криму кількість україномовних шкіл скоротилася на 87,5%



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Єдина школа з українською мовою навчання знаходиться у Феодосії

З початку окупації Криму Російською Федерацією кількість середніх шкіл з українською мовою освіти на півострові скоротилося на 87,5%.

Про це йдеться в доповіді генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулє, оприлюдненій на офіційному сайті Організації.

Зокрема, у 2013/2014 навчальному році таких шкіл було вісім, 2017/2018 - всього одна. Вона знаходиться у Феодосії і освіту там отримують всього 146 учнів.

Крім того, кількість класів з українською мовою навчання в середніх навчальних закладах в Криму скоротилося більш ніж на 98% (у навчальному році 2013/2018 - 879, у 2015/2016 - 163, 2016/2017 - 28, 2017 / 2018-13).

Кількість учнів, які навчаються українською мовою в загальноосвітніх закладах Криму, також скоротилося більш ніж на 98% (у 2013/2014 навчальному році - 13 688, у 2015/2016 - 2154, в 2016/2017 - 371, в 2017/2018 - 172).

«Попит на навчання в Україні залишається високим, але навіть кількість учнів, які могли вивчати українську мову в якості факультативного курсу або в рамках позашкільного навчання, скоротилося на 50% з 2016/2017 навчального років до 2017/2018», - зазначено в звіті.

Гендиректор ЮНЕСКО констатує, що система середньої освіти в Криму майже повністю очищена від української мови.

Раніше президент Петро Порошенко повідомив, що після повернення Криму, російської бази у Севастополі не буде.