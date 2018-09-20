«Російської бази у Севастополі точно не буде». Президент пообіцяв вигнати ЧФ Росії



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Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні

Президент Петро Порошенко повідомив, що після повернення Криму, російської бази у Севастополі не буде. Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради.

«Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. І після того, як ми повернемо Крим, російської бази у Севастополі точно більше не буде», – наголосив Порошенко.

Глава держави нагадав також, що в понеділок, 17 вересня, ввів своїм указов у дію рішення РНБО не продовжувати договір про так звану дружбу з Росією.

«Міністерство закордонних справ (МЗС) направить ноту до Москви, а я подам до парламенту відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні – за Верховною Радою», – підсумував президент.

Президент нагадав, що наприкінці серпня виконком СНД офіційно підтвердив, що Україна закрила представництво при статутних органах так званої Співдружності.