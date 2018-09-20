  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Російської бази у Севастополі точно не буде». Президент пообіцяв вигнати ЧФ Росії

    • Розсилка
    «Російської бази у Севастополі точно не буде». Президент пообіцяв вигнати ЧФ Росії

    Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні

    Президент Петро Порошенко повідомив, що після повернення Криму, російської бази у Севастополі не буде. Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради.

    «Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. І після того, як ми повернемо Крим, російської бази у Севастополі точно більше не буде», – наголосив Порошенко.

    afc

    Глава держави нагадав також, що в понеділок, 17 вересня, ввів своїм указов у дію рішення РНБО не продовжувати договір про так звану дружбу з Росією.

    «Міністерство закордонних справ (МЗС) направить ноту до Москви, а я подам до парламенту відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні – за Верховною Радою», – підсумував президент.

    Президент нагадав, що наприкінці серпня виконком СНД офіційно підтвердив, що Україна закрила представництво при статутних органах так званої Співдружності.

    Читайте також
    Петро Порошенко МЗС Крим РНБО президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ