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    Суспільство

    84% українців готові взяти участь у виборах президента – опитування

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    65% опитаних зазначили, що не зіштовхувалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії - 84% українців готові взяти участь у виборах президента – опитування
    65% опитаних зазначили, що не зіштовхувалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії

    35% опитаних вважають, що ситуація в країні покращиться в результаті президентських виборів

    84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня. Про це свідчать дані опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), повідомляє Радіо Свобода.

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    35% опитаних вважають, що ситуація в країні покращиться в результаті президентських виборів. Водночас 32% вважають, що вона не зміниться, 10% – взагалі мають негативні очікування від виборів.

    Згідно з дослідженням, 65% опитаних зазначили, що не зіштовхувалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. З іншого боку 27% сказали, що мали такий досвід: 6% – особисто, 21% – чули про це від близьких та знайомих.

    Водночас 42% зазначили, що очікують значних фальсифікацій на виборах. 41% вважає, що фальсифікації будуть незначними, 6% взагалі не очікують жодних фальшувань.

    Вибори президента України відбудуться 31 березня.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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