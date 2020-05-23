100 вмерло - 47 народилось. Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в Україні
Чисельність населення в Україні станом на 1 квітня 2020р. становила 41830,6 тис. осіб
Упродовж січня‒березня 2020р. чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. осіб.
Про це повідомляє Держстат.
Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 41830,6 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.
Всього з початку року в Україні померло 149 064 осіб, у тому числі в березні – 48 326 осіб.
Порівняно з минулим роком смертність скоротилася. Так, за січень-березень 2019 року померло 159 264 осіб, у тому числі в березні – 49 177 осіб.
Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 70 494 осіб (минулого року – 76 125), міграційний приріст склав 6 773 осіб (минулого року – 9 485).
Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.