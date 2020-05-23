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    Суспільство

    100 вмерло - 47 народилось. Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в Україні

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    Демографічна ситуація в Україні: кількість населення продовжує скорочуватися - 100 вмерло - 47 народилось. Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в Україні
    Демографічна ситуація в Україні: кількість населення продовжує скорочуватися

    Чисельність населення в Україні станом на 1 квітня 2020р. становила 41830,6 тис. осіб

    Упродовж січня‒березня 2020р. чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. осіб.

    Про це повідомляє Держстат.

    Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 41830,6 тис. осіб.

    Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.

    Всього з початку року в Україні померло 149 064 осіб, у тому числі в березні – 48 326 осіб.

    Порівняно з минулим роком смертність скоротилася. Так, за січень-березень 2019 року померло 159 264 осіб, у тому числі в березні – 49 177 осіб.

    Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

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    Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 70 494 осіб (минулого року – 76 125), міграційний приріст склав 6 773 осіб (минулого року – 9 485).

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    Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Крим Держстат населення
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