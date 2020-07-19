19 липня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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Металурги і гірники відзначають своє професійне свято

В Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Сьогодні, 19 липня, в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, а віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. Він був послідовником Антонія Великого. Також у цей день віряни згадують священномученика Єрмія. У народі ця дата отримала такі назви: Сисоєв день, Сисой і Єремій.

День не мав особливих прикмет і звичаїв. Люди намагалися продовжувати свою щоденну роботу в полі, збирали овочі та готувалися до збирання зернових культур. Вважалося, що на Сисоя роса набувала особливої цілющої сили. Тому селяни вранці 19 липня обов’язково мусили пройти по ній босоніж і, по можливості, провести худобу. Люди вірили, що таким чином вдасться позбутися хвороб і поліпшити власне здоров’я.

Також 19 липня вшановується пам’ять мученика Ерміі та інших мучеників – п’ятьох учнів, які постраждали за віру в Ісуса Христа. Сам Ермій народився в Афінах і займався проповідуванням християнства. Згодом під час гонінь, організованих щодо віруючих імператором Нумеріаном, був заарештований і убитий.

У цей день, 19 липня, намагалися встати раніше і пройтися босоніж по росі, оскільки вважалося, що роса має цілющі властивості. Вона додасть сил, бадьорості, подарує людині міцне здоров’я. У цей день зазвичай варили варення з чорної смородини. Також намагалися 19 липня завершити усі польові роботи, оскільки попереду були дощі, і важливо встигнути закінчити все до настання негоди.

Що не можна робити сьогодні

У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом.

В цей день не можна прибирати жінкам чи дівчатам вдома, цим повинен зайнятися чоловік.

Вважається, що у цей день природа особлива чутлива, тому не варто себе поводити з тваринами та рослинами без поваги.

Народні прикмети

Наші пращури по місяцю визначали погоду на найближчі дні:

якщо він зеленуватий, то скоро почнуться дощі;

якщо великий і в тумані, то іде похолодання;

білий і блискучий місяць – до холодної погоди без опадів.

Листя пожовкло – до ранньої осені та зими.

Жовті хмари – до дощу.

Щоб весь рік бути здоровим, потрібно вранці пройтися босоніж по росі.

Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.

19 липня іменини

Іменини у Антона, Валентина, Архипа, Василя, Олександра, Інокентія, Гліба, Уляни, Віктора і Анатолія.