19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не потрібно ображати тварин

19 липня – День тренера в Україні, День Незалежності в Лаосі, «Сісоїв день».

День тренера в Україні

Офіційне свято спортивних тренерів. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України. До 2021 року свято відзначалося 30 жовтня. Ці липневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

26 січня 2021 Уряд погодив проект Указу Президента України «Про День тренера». Згодом, 24 червня 2021 року, був підписаний Указ Президента №263/2021, в якому наголошувалося «Установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня». Чому саме 19 липня? Цього дня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда.

День Незалежності Лаосу

Відзначається на честь здобуття автономії і незалежності від Французького союзу в 1949 році. Ці липневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У період між здобуттям незалежності та 1975 роком Лаос був втягнутий у громадянську війну, яка збіглася з війною у В'єтнамі (американською війною). Знаменита стежка Хо Ши Міна, життєво важлива лінія постачання північних в'єтнамців, проходила через Лаос. Коли військові дії США у В'єтнамі зазнали невдачі, Патет Лао отримав перевагу над своїми некомуністичними супротивниками у Лаосі. Він отримав контроль над усією країною у серпні 1975 року. З тих пір Лаос став комуністичною країною, яка має тісні зв'язки з сусіднім В'єтнамом і меншою мірою з Китаєм.

«Сісоїв день»

Також 19 липня на честь пам’яті святого сьогодні відзначається народне свято – «Сісоїв день». Святий був ченцем-відлюдником і жив в Єгипетській пустелі. Мав дар чудотворіння.

Сісой Великий з милосердям допомагав всім, хто звертався до нього за допомогою. За його словами, його шлях – ставити себе нижче за всіх інших, тому що саме таке приниження веде до чистоти духу.

Коли Сісой помирав, то він говорив, що бачить Ангелів і розмовляє з ними, щоб вони дали йому ще трохи часу на покаяння. У момент, коли він це вимовив, обличчя його засяяло І Господь забрав святого на небеса.

Що не можна робити:

Не варто поспішати, інакше будь-яка справа завершиться провалом.

Не треба ображати тварин.

Народні прикмети:

Добре видно на небі місяць - чекайте на гарний врожай.

Листя вже пожовкло - будуть ранні осінь і зима.

19 липня іменини:

Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія,Олександр, Андрій, Валентин, Федір.