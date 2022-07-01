Церковні свята у липні 2022 року: календар на кожен день

Найбільшими святами липня є Різдво Іоанна Хрестителя та День Петра і Павла

У другий місяць літа християни східного обряду відзначатимуть декілька великих свят, а також завершать багатоденний Петрів піст.

Згідно з церковним календарем у липні 2022 року всі православні відзначатимуть кілька великих релігійних свят: Різдво Іоанна Хрестителя, Петра та Павла (кінець Петрового посту), блаженної княгині Ольги та святого князя Володимира Великого (День хрещення Русі).

Церковні свята є дуже важливими для всіх християн. До цих днів віруючі ретельно готуються, дотримуються посту, відвідують урочисте богослужіння, причащаються. Ці дати покликані нагадувати про євангельські події та давні християнські традиції.

Православний календар на кожен день у липні 2022 року:

1 липня – мученика Леонтія;

2 липня – апостола Юди, брата Господнього;

3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського;

4 липня – мученика Іуліана Тарсійського;

5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

6 липня – мучениці Агріпіни;

7 липня – Різдво святого Іоанна Хрестителя;

8 липня – преподобномучениці Февронії;

9 липня – преподобного Давида Солунського;

10 липня – Усіх святих українського народу, преподобного Самсона;

11 липня – перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна, останній день Петрова посту;

12 липня – верховних апостолів Петра і Павла;

13 липня – Собор 12 апостолів;

14 липня – безсрібників і чудотворців Косми і Дам'яна;

15 липня – покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;

16 липня – мученика Якинта та святого Анатолія, патріарха Цареградського;

17 липня – священномученика Павла Гольдича, святого Андрія, єпископа Критського та преподобної Марти;

18 липня – преподобного Афанасія Афонського;

19 липня – преподобного Сісоя Великого;

20 липня – преподобних Хоми та Акакія;

21 липня – великомученика Прокопія;

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Таврійського;

23 липня – преподобного Антонія Печерського;

24 липня – блаженної княгині Ольги та мучениці Євфимії;

25 липня – мучеників Прокла та Іларія та преподобного Михайла Малєїна;

26 липня – преподобного Стефана Саваїта та Собор архангела Гавриїла;

27 липня – апостола Акіли;

28 липня – святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила та Юдити;

29 липня – священномученика Атеногена та 10 його учнів;

30 липня – великомучениці Марини;

31 липня – мучеників Якінта та Еміліана.

Варто пам'ятати, що до 11 липня триває Петрів піст. У цей період не можна:

брати кредити та позичати гроші;

вінчатися та грати весілля;

працювати після заходу сонця;

зістригати волосся;

під час посту потрібно молитися і вибачатися перед всіма, перед ким ви завинили.

Також, у період посту віруючим можна вживати рибу та морепродукти, а від м'ясних продуктів та їжі тваринного походження потрібно відмовитися. У середу та п'ятницю 13, 15, 20, 22, 27, 29 липня передбачені одноденні пости. Дозволено вживати гарячу їжу без олії.