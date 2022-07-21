21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні у світі відзначають День нездорової їжі

У народі кажуть, що купатися в цей день не можна

У четвер, 21 липня, у світі відзначають День нездорової їжі, а віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського.

В цей день у Бельгії – Національне свято Королівства Бельгії, Гуам – День визволення, Туркменістан – День медика, Білорусь – Зажинки.

Яке церковне свято

Православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята – «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».

Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу – багато сінокосу», – говорили селяни.

Також 21 липня віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

Міжнародний день нездорової їжі

Щороку це свято дозволяє нам їсти продукти, які ми зазвичай не їмо щодня. Хто саме став ініціатором Дня нездорової їжі поки що невідомо. Але відомо, що Національний день нездорової їжі відзначається у всіх Сполучених Штатах. Нездорова їжа увійшла до американської культури з появою упакованих страв наприкінці 1800-х років.

Народні прикмети на 21 липня:

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Занадто активні бджоли – до спеки.

У народі кажуть, що купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити водяного.

Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу, адже шлях може бути занадто виснажливий.

Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

Що не рекомендується робити 21 липня:

Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.

Ображатися на кого-небудь і сваритися.

Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

У кого іменини 21 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).