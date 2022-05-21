21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути
У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день собак, День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців та Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.
Всесвітній день собак
Відзначають в третю суботу травня. Ці травневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. У 2021 році на 21 травня випадає свято Всесвітній день собак.
Ініціатором такого свята виступив у 2016 році The Vanderpump Dog Foundation.
Його мета – підвищення обізнаності про глобальне насильство над собаками.
Також Всесвітній день собак покликаний привернути увагу до дивних, чуйних істот, якими є песики.
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
Також цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.
Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.
Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
Яке православне свято
Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.
21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.
Кожен рік, у цей день, з могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.
Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.
Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.
Традиції
Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитись вдома.
Що не можна робити
- Не можна лихословити та сваритися.
- Не можна брехати.
- Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.
- Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому
- Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.
Народні прикмети на 21 травня
- Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.
- Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.
- Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.
- Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.
- Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.
- Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.
- Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.
- Якщо побачив три веселки, то це до вітру.
Іменини
В цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав.