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    21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    21 травня &ndash; яке сьогодні свято та чого не можна робити<br /><br /> - 21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    21 травня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути

    У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день собак, День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців та Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

    Всесвітній день собак

    Відзначають в третю суботу травня. Ці травневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. У 2021 році на 21 травня випадає свято Всесвітній день собак.

    Ініціатором такого свята виступив у 2016 році The Vanderpump Dog Foundation.

    Його мета – підвищення обізнаності про глобальне насильство над собаками.

    Також Всесвітній день собак покликаний привернути увагу до дивних, чуйних істот, якими є песики.

    Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

    Також цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

    Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

    У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

    Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

    Яке православне свято

    Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.

    21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.

    Кожен рік, у цей день, з могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.

    Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.

    Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.

    Традиції

    Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитись вдома.

    Що не можна робити

    • Не можна лихословити та сваритися.
    • Не можна брехати.
    • Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.
    • Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому
    • Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.

    Народні прикмети на 21 травня

    • Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.
    • Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.
    • Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.
    • Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.
    • Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.
    • Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.
    • Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.
    • Якщо побачив три веселки, то це до вітру.

    Іменини

    В цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони