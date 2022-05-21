21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

21 травня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути

У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день собак, День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців та Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Всесвітній день собак

Відзначають в третю суботу травня. Ці травневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. У 2021 році на 21 травня випадає свято Всесвітній день собак.

Ініціатором такого свята виступив у 2016 році The Vanderpump Dog Foundation.

Його мета – підвищення обізнаності про глобальне насильство над собаками.

Також Всесвітній день собак покликаний привернути увагу до дивних, чуйних істот, якими є песики.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Також цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Яке православне свято

Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.

21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.

Кожен рік, у цей день, з могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.

Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.

Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.

Традиції

Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитись вдома.

Що не можна робити

Не можна лихословити та сваритися.

Не можна брехати.

Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.

Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому

Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.

Народні прикмети на 21 травня

Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.

Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.

Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.

Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.

Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.

Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.

Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.

Якщо побачив три веселки, то це до вітру.

Іменини

В цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав.