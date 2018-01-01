23 тисячі поліцейських Шредінґера: у МВС вони є, а у Князєва — немає

МВС та Нацполіція мають різні дані щодо чисельності працівників

За даними керівника Національної поліції Сергія Князєва, штатна чисельність очолюваного ним органу - 126 тис працівників, натомість в МВС кажуть, що в Нацполіціїї передбачено 149,7 тис штатних посад. Про це йдеться в програмі «Гра Слів». «Нас всього 126 тисяч штатних посад при некомплекті 17 тисяч», - розповів голова



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Сергій Князєв

МВС та Нацполіція мають різні дані щодо чисельності працівників

За даними керівника Національної поліції Сергія Князєва, штатна чисельність очолюваного ним органу - 126 тис працівників, натомість в МВС кажуть, що в Нацполіціїї передбачено 149,7 тис штатних посад. Про це йдеться в програмі «Гра Слів».

«Нас всього 126 тисяч штатних посад при некомплекті 17 тисяч», - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв на засіданні колегії МВС 27 січня 2018 р. Також він зауважив, що поліція наразі недокомлпектована: «Фактично на службі на сьогоднішній день перебуває 109 тисяч працівників».

Однак в самому Міністерстві внутрішніх справ надають інші дані щодо штатної чисельності поліції. У Департаменті персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС відповіли, що штатна чисельність Нацполіції станом на 1 січня 2018 р. — 149,7 тисяч осіб.

Нагадаємо, реформа МВС передбачала зменшення чисельності працівників органів внутрішніх справ. Зокрема, про плани 30% скорочення говорив очільник міністерства Арсен Аваков.

За даними МВС, до реформи, станом на 2013 р., в міністерстві працювали 261 тис осіб, включно з Внутрішніми військами. Зараз, за даними Департаменту персоналу МВС, сумарна штатна чисельність самого міністерства (тепер це окремий від поліції орган), Нацгвардії та Нацполіції - 241,5 тисяч осіб. Тобто скорочення штату в порівнянні з 2013-м - приблизно на 7,5%.

А ще міністр внутрішніх справ курує ДСНС, Міграційну і Прикордонну служби, штатна чисельність яких разом з МВС, Нацгвардією і Нацполіцією - майже 373 тис осіб.

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