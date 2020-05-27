27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок
27 травня відзначають День сміливих рішень і Сидора Бокогрея. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети, повір'я та історичні події цього дня.
День сміливих рішень
В цей день рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок, витративши на роздуми не більше 10 секунд. Такий вчинок може стосуватися будь-якої сфери життя, будь то зізнання в коханні, зміни роботи або придбання давно бажаної речі.
Сміливе рішення – не означає необдумане, але зважувати всі «за» і «проти» необхідно сьогодні швидко. Традиції святкування цієї події полягають в привітанні друзів і знайомих листівками з жартівливими побажаннями, які штовхають на незвичайні рішення.
Сидор Огуречнік (Сидор Бокогрей)
Віруючі православної церкви в цей день шанують пам'ять двох святих: мученика Ісидора Хіосського і чудотворця Ісидора Твердислова. Інші назви свята: «Сівер», «Сидори», «Сидор Огуречнік». Бокогреєм день прозвали тому, що з 27 травня переставали дути північні холодні вітри - «сівери». Наші пращури говорили: «На день Сидора відійдуть усі сівери».
Народні прикмети
- Холодна погода в цей день - літо теж холодним буде.
- Прилетіли стрижі - значить, теплі дні попереду.
- Тепла погода - огірки добре вродять.
- Рано ластівки прилетіли - буде хороший урожай.
- Похмура погода 27 травня - врожаю не буде.
- Ластівки літають високо в небі - погода буде теплою і сонячною.
Що не можна робити
- Не варто спати на одній подушці різним людям, навіть подружжю. Вважається, що весь наступний день будуть плутатися думки і нічого доброго не вийде.
- Не рекомендується повертатися з півдороги додому.
- Якщо ж, заходячи додому, ви спіткнулися, потрібно переступити три рази з ноги на ногу. Тільки тоді можна увійти в будинок. Якщо проігнорувати цю пораду, незабаром може статися велика сварка з близькими.
- Не можна 27 травня ходити в одному й тому ж одязі весь день. Зміну одягу краще провести вдень. Причому ношений наряд потрібно тут же випрати.
- Якщо ви хочете, щоб побачене уві сні збулося, нікому не розповідайте про нього. Краще запишіть і постарайтеся обдумати.
Що можна робитиУ цей день садили огірки і льон. Перший посів льону потрібно було пов'язати з першим кування зозулі.
У кого сьогодні іменини?
Іменини 27 травня святкують Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.
Знамениті українці, народжені 27 травня
- 1859 - Панас Саксаганський - актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві
- 1871 - Андрій Крупій - народний поет-сатирик.
- 1877 - Гліб Лазаревський - літературознавець.
- 1907 - Іван Басс - літературознавець.
- 1913 - Валентин Лагода - поет-лірик, сатирик, гуморист і дитячий письменник.
- 1929 - Роман Іваничук - письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України.
- 1931 - Валентин Терно - вчений, києвознавець, лікар, педагог, письменник.
- 1936 - Віктор Ганоцький - поет.
- 1948 - Олександр Волков - космонавт.
- 1962 - Петро Воробей - журналіст, письменник.
- 1964 - Володимир Цибулько - поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.
- 1971 - Олександр Чижевський - футболіст, захисник запорізького «Металурга».
- 1979 - Дмитро Толкунов - український хокеїст.
27 травня в історії України
- 1753 - завершено будівництво Андріївської церкви в Києві.
- 1821 - заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.