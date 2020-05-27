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    Суспільство

    27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    27 травня відзначається День сміливих рішень - 27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    27 травня відзначається День сміливих рішень

    Сьогодні рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок

    27 травня відзначають День сміливих рішень і Сидора Бокогрея. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети, повір'я та історичні події цього дня.

    День сміливих рішень

    В цей день рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок, витративши на роздуми не більше 10 секунд. Такий вчинок може стосуватися будь-якої сфери життя, будь то зізнання в коханні, зміни роботи або придбання давно бажаної речі.

    Сміливе рішення – не означає необдумане, але зважувати всі «за» і «проти» необхідно сьогодні швидко. Традиції святкування цієї події полягають в привітанні друзів і знайомих листівками з жартівливими побажаннями, які штовхають на незвичайні рішення.

    Сидор Огуречнік (Сидор Бокогрей)

    Віруючі православної церкви в цей день шанують пам'ять двох святих: мученика Ісидора Хіосського і чудотворця Ісидора Твердислова. Інші назви свята: «Сівер», «Сидори», «Сидор Огуречнік». Бокогреєм день прозвали тому, що з 27 травня переставали дути північні холодні вітри - «сівери». Наші пращури говорили: «На день Сидора відійдуть усі сівери».

    Народні прикмети

    • Холодна погода в цей день - літо теж холодним буде.
    • Прилетіли стрижі - значить, теплі дні попереду.
    • Тепла погода - огірки добре вродять.
    • Рано ластівки прилетіли - буде хороший урожай.
    • Похмура погода 27 травня - врожаю не буде.
    • Ластівки літають високо в небі - погода буде теплою і сонячною.

    Що не можна робити

    • Не варто спати на одній подушці різним людям, навіть подружжю. Вважається, що весь наступний день будуть плутатися думки і нічого доброго не вийде.
    • Не рекомендується повертатися з півдороги додому.
    • Якщо ж, заходячи додому, ви спіткнулися, потрібно переступити три рази з ноги на ногу. Тільки тоді можна увійти в будинок. Якщо проігнорувати цю пораду, незабаром може статися велика сварка з близькими.
    • Не можна 27 травня ходити в одному й тому ж одязі весь день. Зміну одягу краще провести вдень. Причому ношений наряд потрібно тут же випрати.
    • Якщо ви хочете, щоб побачене уві сні збулося, нікому не розповідайте про нього. Краще запишіть і постарайтеся обдумати.

    Що можна робити

    У цей день садили огірки і льон. Перший посів льону потрібно було пов'язати з першим кування зозулі.

    У кого сьогодні іменини?

    Іменини 27 травня святкують Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.

    Знамениті українці, народжені 27 травня

    • 1859 - Панас Саксаганський - актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві
    • 1871 - Андрій Крупій - народний поет-сатирик.
    • 1877 - Гліб Лазаревський - літературознавець.
    • 1907 - Іван Басс - літературознавець.
    • 1913 - Валентин Лагода - поет-лірик, сатирик, гуморист і дитячий письменник.
    • 1929 - Роман Іваничук - письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України.
    • 1931 - Валентин Терно - вчений, києвознавець, лікар, педагог, письменник.
    • 1936 - Віктор Ганоцький - поет.
    • 1948 - Олександр Волков - космонавт.
    • 1962 - Петро Воробей - журналіст, письменник.
    • 1964 - Володимир Цибулько - поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.
    • 1971 - Олександр Чижевський - футболіст, захисник запорізького «Металурга».
    • 1979 - Дмитро Толкунов - український хокеїст.

    27 травня в історії України

    • 1753 - завершено будівництво Андріївської церкви в Києві.
    • 1821 - заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.
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