На Донбасі від кулі бойовиків загинув український військовий



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Українські військові на Донбасі потрапили під ворожий обстріл

Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

У вівторок, 26 травня, російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників на Донеччині, вбивши одного нашого військового.

Про це ввечері повідомляє пресцентру штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення несумісне з життям», – уточнили у пресцентрі.

Командування об'єднаних сил висловило глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і запевнило, що такі дії не залишаться безкарними – за свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня станом на 17:00 збройні формування РФ на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли українських військових поблизу Водяного у Донецькій області.

До слова, рівно шість років тому, 26 травня 2014 року, окупанти на Донбасі здійснили спробу захопити Донецький аеропорт. Тоді українські військові у бою відстояли позиції, однак робота аеропорту була призупинена.