8 листопада – Дмитра Солунського: що не можна робити у цей день

Сьогодні не рекомендується відмовляти в милостині тим, хто дійсно цього потребує

Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають День винороба, а віряни вшановують пам'ять Дмитра Солунського.

Хто такий Святий Дмитро Солунський?

Дмитро Солунський, також відомий як Мироточець, – християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.

Відомо, що жив він за часів імператора Діоклетіана. У житії його сказано, що батьки Димитрія спочатку були таємними християнами і після народження сина відразу ж його охрестили в домашній церкві, а потім намагалися виховувати в благочесті та вірі.

Не знаючи про християнську віру Димитрія, римський імператор призначив його проконсулом Фессалонікійської області. Замість того, щоб переслідувати християн, Димитрій на своїй посаді відкрито навчав мешканців міста християнської віри та викорінював ідолопоклонство й поганські звичаї.

Коли про це дізналася влада, святого кинули до в’язниці та прохромили списами. Тіло римляни віддали на поталу звірам, проте побожні солуньські християни підібрали і поховали його.

Традиції та звичаї

З давніх-давен вірили, що в цей день душі покійних прилітають на могилу в образі птахів. Тому люди відвідували цвинтарі і розсипали на місцях поховання зерно.

Також 8 листопада пекли млинці, які завжди стояли на поминальному столі. Перший млинець знімали зі сковороди зі словами «Пом’яни, Господи, чесних батьків». Його не їли, а залишали на вікні.

У народі в цей день було прийнято пити пиво. Говорили: «В Дмитрієв день і горобець під кущем пиво варить».

Сьогодні не рекомендується відмовляти в милостині тим, хто дійсно цього потребує.

Про що моляться Дмитру:

про допомогу під час військових дій,

про зцілення хвороби очей,

про дарування терпіння і мужності.

Народні прикмети:

Відлига на Дмитра — зима буде мокрою та теплою, а весна — ранньою.

День на Дмитра без снігу — зими поки що не буде

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят

Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й холодна

На Дмитра тепло — весна буде рання, м’яка

Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна

Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозним

8 листопада: що треба робити цього дня:

В цей день треба згадати всіх покійних родичів. Відвідують церкву, ставлять свічки і замовляють службу.

За старих часів поминали померлих родичів за загальним сімейним столом. Відвідували їх могили і прибиралися там, запалювали свічки і молилися за душі близьких і знайомих, які залишили землю.

У цей день пригощають людей солодощами – знайомих, подають жебракам, – щоб вони пом’янули покійних родичів.

Чого не можна робити: