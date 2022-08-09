9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду
Сьогодні 9 серпня відзначаємо Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день корінних народів світу.
9 серпня християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. До нього звертаються з молитвами про зцілення, здоров'я, а також просять про позбавлення від різного роду залежностей.
У вівторок, 9 серпня, відзначаються такі свята:
Всесвітній день книголюбів
Щороку 9 серпня у світі відзначають день книголюбів. Свято зародилось у США (Book Lovers Day) і майже одразу набуло чималої популярності, і в результаті набуло статусу всесвітнього.
Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні і книжкові магазини, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга і створюється. Саме читачеві присвячений Всесвітній день книголюбів.
Міжнародний день корінних народів світу
Свято Міжнародний день корінних народів світу відзначається в першій декаді серпня. Виникло за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН в 1994 році. Присвячене питанням збереження корінних народів на планеті, захисту їх прав, багатству культури і надбанню.
День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі
9 серпня 1945 року об 11 годині 2 хвилини за місцевим часом екіпаж американського літака B-29 під командуванням майора Чарльза Суїні скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі.
Бомба вибухнула на висоті 500 метрів від поверхні і привела до загибелі близько 100 тисяч осіб та поранення отримали 200 тисяч осіб.
Цього ж дня імператор Японії заявив у парламенті про намір прийняти умови безумовної капітуляції, рішення про котру було публічно оголошено 15 вересня.
День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона
Сьогодні християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. Пантелеймон-Цілитель – це християнський святий, який шанується як великомученик, цілитель та лікар.
Історія свята
Святий Пантелеймон або Пантелеймон Цілитель – великомученик, святий, якого вважають першим лікарем за професією. Він народився в Нікомидії (сучасна територія Туреччини), там же і проживав. Пантелеймон лікував людей безплатно і його не злюбили інші доктори. Через це тодішній імператор піддавав його тортурам, після чого присудив до страти. Як і тортури, страта пройшла для святого безболісно завдяки молитві. Під час неї голос з небес наказав відрубати голову Пантелеймону, що і було виконано. Однак замість крові з рани потекло молоко.
Традиції
У цей день можна зібрати цілющі трави, оскільки Пантелеймон вважається їх покровителем. При зборі трав необхідно читати молитву до святого.
Ягоди, які були зібрані 9 серпня, необхідно висушити або зварити з них варення, вважається, що вони можуть вилікувати від хвороб.
У День Пантелеймона роздають милостиню, примовляючи «Тобі трохи грошей, а мені міцне здоров'я».
Господині в цей день зрізали качан капусти і готували з неї пироги. Вважається, що капуста та інші рослини в цей день сприяють міцному здоров'ю і лікуванню від хвороб.
Що не можна робити сьогодні:
- У цей день не возять сіно, вважається, що Пантелеймон може його спалити.
- Працювати, особливо займатися хлібом, цього дня вважається гріхом.
- У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
- Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.
Народні прикмети:
- Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
- Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
- Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
- Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
- Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.
У кого іменини 9 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.
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