9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду

Сьогодні 9 серпня відзначаємо Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день корінних народів світу.

9 серпня християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. До нього звертаються з молитвами про зцілення, здоров'я, а також просять про позбавлення від різного роду залежностей.



У вівторок, 9 серпня, відзначаються такі свята:

Всесвітній день книголюбів

Фото з відкритих джерел

Щороку 9 серпня у світі відзначають день книголюбів. Свято зародилось у США (Book Lovers Day) і майже одразу набуло чималої популярності, і в результаті набуло статусу всесвітнього.

Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні і книжкові магазини, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга і створюється. Саме читачеві присвячений Всесвітній день книголюбів.

Міжнародний день корінних народів світу

Свято Міжнародний день корінних народів світу відзначається в першій декаді серпня. Виникло за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН в 1994 році. Присвячене питанням збереження корінних народів на планеті, захисту їх прав, багатству культури і надбанню.

День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі

Фото з відкритих джерел

9 серпня 1945 року об 11 годині 2 хвилини за місцевим часом екіпаж американського літака B-29 під командуванням майора Чарльза Суїні скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі.

Бомба вибухнула на висоті 500 метрів від поверхні і привела до загибелі близько 100 тисяч осіб та поранення отримали 200 тисяч осіб.

Цього ж дня імператор Японії заявив у парламенті про намір прийняти умови безумовної капітуляції, рішення про котру було публічно оголошено 15 вересня.

День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

Фото з відкритих джерел

Сьогодні християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. Пантелеймон-Цілитель – це християнський святий, який шанується як великомученик, цілитель та лікар.

Історія свята

Святий Пантелеймон або Пантелеймон Цілитель – великомученик, святий, якого вважають першим лікарем за професією. Він народився в Нікомидії (сучасна територія Туреччини), там же і проживав. Пантелеймон лікував людей безплатно і його не злюбили інші доктори. Через це тодішній імператор піддавав його тортурам, після чого присудив до страти. Як і тортури, страта пройшла для святого безболісно завдяки молитві. Під час неї голос з небес наказав відрубати голову Пантелеймону, що і було виконано. Однак замість крові з рани потекло молоко.

Традиції

У цей день можна зібрати цілющі трави, оскільки Пантелеймон вважається їх покровителем. При зборі трав необхідно читати молитву до святого.

Ягоди, які були зібрані 9 серпня, необхідно висушити або зварити з них варення, вважається, що вони можуть вилікувати від хвороб.

У День Пантелеймона роздають милостиню, примовляючи «Тобі трохи грошей, а мені міцне здоров'я».

Господині в цей день зрізали качан капусти і готували з неї пироги. Вважається, що капуста та інші рослини в цей день сприяють міцному здоров'ю і лікуванню від хвороб.

Що не можна робити сьогодні:

У цей день не возять сіно, вважається, що Пантелеймон може його спалити.

Працювати, особливо займатися хлібом, цього дня вважається гріхом.

У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.

Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

Народні прикмети:

Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.

Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.

Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

У кого іменини 9 серпня?

Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.