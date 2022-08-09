Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу
фото з відкритих джерел

У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду

Сьогодні 9 серпня відзначаємо Всесвітній день книголюбів та Міжнародний день корінних народів світу.

9 серпня християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. До нього звертаються з молитвами про зцілення, здоров'я, а також просять про позбавлення від різного роду залежностей.
 
У вівторок, 9 серпня, відзначаються такі свята:

Всесвітній день книголюбів

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1
Фото з відкритих джерел

Щороку 9 серпня у світі відзначають день книголюбів. Свято зародилось у США (Book Lovers Day) і майже одразу набуло чималої популярності, і в результаті набуло статусу всесвітнього.

Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні і книжкові магазини, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга і створюється. Саме читачеві присвячений Всесвітній день книголюбів.

Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Свято Міжнародний день корінних народів світу відзначається в першій декаді серпня. Виникло за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН в 1994 році. Присвячене питанням збереження корінних народів на планеті, захисту їх прав, багатству культури і надбанню.

День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3
Фото з відкритих джерел

9 серпня 1945 року об 11 годині 2 хвилини за місцевим часом екіпаж американського літака B-29 під командуванням майора Чарльза Суїні скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі.

Бомба вибухнула на висоті 500 метрів від поверхні і привела до загибелі близько 100 тисяч осіб та поранення отримали 200 тисяч осіб.

Цього ж дня імператор Японії заявив у парламенті про намір прийняти умови безумовної капітуляції, рішення про котру було публічно оголошено 15 вересня.

День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 4
Фото з відкритих джерел

Сьогодні християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. Пантелеймон-Цілитель – це християнський святий, який шанується як великомученик, цілитель та лікар.

Історія свята

Святий Пантелеймон або Пантелеймон Цілитель – великомученик, святий, якого вважають першим лікарем за професією. Він народився в Нікомидії (сучасна територія Туреччини), там же і проживав. Пантелеймон лікував людей безплатно і його не злюбили інші доктори. Через це тодішній імператор піддавав його тортурам, після чого присудив до страти. Як і тортури, страта пройшла для святого безболісно завдяки молитві. Під час неї голос з небес наказав відрубати голову Пантелеймону, що і було виконано. Однак замість крові з рани потекло молоко.

Традиції

У цей день можна зібрати цілющі трави, оскільки Пантелеймон вважається їх покровителем. При зборі трав необхідно читати молитву до святого.

Ягоди, які були зібрані 9 серпня, необхідно висушити або зварити з них варення, вважається, що вони можуть вилікувати від хвороб.

У День Пантелеймона роздають милостиню, примовляючи «Тобі трохи грошей, а мені міцне здоров'я».

Господині в цей день зрізали качан капусти і готували з неї пироги. Вважається, що капуста та інші рослини в цей день сприяють міцному здоров'ю і лікуванню від хвороб.

Що не можна робити сьогодні:

  • У цей день не возять сіно, вважається, що Пантелеймон може його спалити.
  • Працювати, особливо займатися хлібом, цього дня вважається гріхом.
  • У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
  • Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

Народні прикмети:

  • Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
  • Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
  • Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
  • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
  • Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

У кого іменини 9 серпня?

Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.

Читайте також:
Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Теги: ООН свята традиції українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Бабуся мера Маріуполя зреклась Московської церкви після того, як вирвалась з окупації
Бабуся мера Маріуполя зреклась Московської церкви після того, як вирвалась з окупації
Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді
Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді
Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці
Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці
Чи можуть виїхати з України чоловіки, зняті з військового обліку: пояснення прикордонників
Чи можуть виїхати з України чоловіки, зняті з військового обліку: пояснення прикордонників
Олег Мороз підірвав міст під носом у рашистів (фото, відео)
Олег Мороз підірвав міст під носом у рашистів (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
77K
В Україні знову лунають сирени
65K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
50K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
39K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
27K
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову

Новини

Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)
Сьогодні, 00:18
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:59
Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Вчора, 21:48
Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Вчора, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Вчора, 20:15
ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Вчора, 19:03

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту