Акція «Марне очікування»: Олександра Кольченка «зустрічають» в аеропорту Жуляни (відео)

Учасники події чекають на Кольченка з іменною табличкою

У Києві проходить акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Акція приурочена до дня народження в’язня Кремля. Учасники події чекають на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. «Він не прилетить. Не через скасування рейсу або



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Учасники події чекають на Кольченка з іменною табличкою

У Києві проходить акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Акція приурочена до дня народження в’язня Кремля.

Учасники події чекають на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

«Він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більше трьох років сидить за кремлівськими гратами. Там він зустріне свої 28 років», – зазначили організатори.

Разом з тим, учасники акції тримають таблички з іменами інших політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

«За гратами в РФ перебувають ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки, скільки потрібно», – наголошували організатори напередодні акції.

Нагадаємо, в серпні 2015 року суд в РФ назвав Олега Сенцова і Олександра Кольченка винними в створенні в Криму терористичної організації, в скоєнні двох терактів і підготовці ще одного, а також в спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні зброї.

Сенцов був засуджений до 20 років колонії, Кольченко – до 10 років позбавлення волі.