Активісти перекрили столичну Поштову площу через підтоплення розкопок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Сергій Гусовський / Facebook Розкопки затоплює вода

Люди вимагають зустрічі із Віталієм Кличком

Активісти-захисники історичної спадщини на Поштовій площі перекрили рух вулицею Володимирський узвіз на Подолі. Про це повідомляє «Укрінформ».

Декілька десятків людей скандують: «Мера - до народу!».

Активісти стверджують, що перекрили рух вулицею ненадовго.

Активісти на 5 хв перекрили Поштову.

Скандують "Мера до народу!"

Вимагають, щоб на Поштову площу приїхав @Vitaliy_Klychko

Якщо не приїде до 15:00, дорогу перекриють на довше.@MPoshtova #МузейНаПоштовій pic.twitter.com/u2FiZGL3v2 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 10, 2018

Таким чином активісти намагаються привернути увагу влади до ситуації, що склалася на місці розкопок через підтоплення. Наразі невідомо, що саме сталося - чи прорив труби, чи підтоплення, яке час від часу виникає на цьому місці. Люди стверджують, що невідомо, чия це сфера відповідальності.

Наразі на місце розкопок прибула Комісія КМДА, яка опікується цим питанням, а також директор Центру археології Києва при інституті археології АН Михайло Сагайдак.

Раніше активісти, які вже 50-й день чергують на Поштовій площі у Києві, перекрили для перехожих територію навколо розкопок.

У травні Верховна Рада доручила уряду вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі у Києві та рекомендувала Кабміну й КМДА створити там національний музей.

21 червня Київрада ухвалила рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення «Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам'ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та музеєфікації об'єктів культурної спадщини» підтримали 68 депутатів.

Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та проведення міжнародного архітектурного конкурсу. Вирішувати, яким бути музею на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики, архітектори та археологи.

Міністерство культури України розпочало процес щодо надання археологічним знахідкам на Поштовій площі національного статусу і сподівається на урядовий проект вже за два місяці.