Авіакатастрофа на Гаваях: серед 11 загиблих був українець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Глєбов, американський громадянин родом із Донецька – один із загиблих в авіакатастрофі

Загиблий Микола Глєбов був родом із Донецька, а до США переїхав разом із мамою та сестрою у 2005 році

Серед 11 людей, які загинули внаслідок падіння двомоторного літака на Гаваях, був українець, громадянин США Микола Глєбов.

Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на сестру загиблого українця.

Миколі було 28 років, він родом із Донецька, а до США переїхав разом із мамою та сестрою у 2005 році, коли йому було 14. Після закінчення школи чотири роки служив в американських повітряних силах. Останні п'ять місяців працював на Алясці, де займався дослідження океану.

На Гаваї Глєбов поїхав у відпустку. У день, коли сталася трагедія, він мав здійснити стрибок з парашутом, і впав саме той літак, з якого Микола мав стрибати. Авіакатастрофа сталася в останній день перед поверненням додому.

Родина Глєбова розглядає можливість поховати його на Гаваях.

«Зважаючи на те, якою Микола був людиною - думаю, що він хотів би залишитись на Гаваях - в місці, де він був найщасливішим», – розповіла сестра чоловіка.

Нагадаємо, 21 червня недалеко від аеродрому Dillingham Airfield на Гаваях сталася авіакатастрофа. Двомоторний літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого загорівся. Представник департаменту аварійних ситуацій Гонолулу підтвердила що всі хто перебували на борту літака, загинули.