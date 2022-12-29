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У монастирях Московської церкви на Хмельниччині проходять обшуки (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У монастирях Московської церкви на Хмельниччині проходять обшуки (фото)
фото: Управління СБУ у Хмельницькій області

СБУ здійснює перевірку осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України

СБУ на Хмельниччині проводить безпекові заходи на семи об’єктах УПЦ (МП). Про це повідомило Управління СБУ у Хмельницькій області.

Контррозвідувальні заходи проводяться на таких об’єктах УПЦ (МП):

  • єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);
  • Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського району);
  • жіночий монастир Святої праведної Анни (м. Славута);
  • храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);
  • храм Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії (м.Шепетівка);
  • собор Ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (м.Нетішин);
  • Свято-Воскресенський храм (смт Віньківці).
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фото: Управління СБУ у Хмельницькій області

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У СБУ наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. 

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