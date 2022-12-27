Церкві окупанта не місце в Україні – Порошенко звернувся до влади

Експрезидент: «Церкві окупанта не місце в Україні»

Нардеп від «Європейської солідарності», експрезидент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду України щодо закону про перейменування церкви московського патріархату. Він закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві. Про це експрезидент написав у Facebook.

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«Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському православ‘ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха. Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській церкві», – написав Порошенко.

Як повідомлялося раніше, патріарх РПЦ Кирило просить у російської влади змилуватися і не відправляти священників російської церкви на війну в Україну. Кирило хоче передбачити у законодавстві країни-терористки РФ відстрочку від мобілізації для представників духовенства та доручив зайнятися цим питанням правовому управлінню Московської патріархії.

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Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».