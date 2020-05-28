Червоний Хрест відправив на окупований Донбас понад 36 тонн гуманітарної допомоги



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Через КПВВ «Новотроїцьке» прослідувала чергова партія гуманітарної допомоги для мешканців окупованих територій Донбасу

Допомога призначена для мешканців тимчасово окупованої території України

Сьогодні, 28 травня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автівки із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Щоб допомогти цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста направили їм гуманітарний вантаж», – йдеться у повідомленні.

Автомобілі з органічними добривами, насінням, знаряддям для господарської роботи, загальною вагою понад 36 тонн, прослідували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке».

Нагадаємо, 19 травня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ ) направили понад 19 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України.

Також 12 березня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окуповані території Донбасу нову партію гуманітарної допомоги для мирних жителів.