Червоний Хрест направив на Донбас нову партію гуманітарної допомоги



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Зазначається, що загалом жителям окупованої території Донбасу направили вантаж вагою 137,5 тонни

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окуповані території Донбасу нову партію гуманітарної допомоги для мирних жителів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на непідконтрольну Україні територію проїхали 7 вантажівок з продуктовими та гігієнічними наборами.

Зазначається, що загалом жителям окупованої території Донбасу направили вантаж вагою 137,5 тонни.

У Держприкордонслужбі також додали, що вчора в КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» прикордонники спільно з працівниками ДФС припинили дві спроби порушення правил переміщення товарів. Так, через лінію розмежування намагались перевезти ікони та запчастини до промислової техніки на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Товари вилучено працівниками ДФС.

Раніше повідомлялося, що 5 березня МКЧХ направив на тимчасово окуповану територію Донбасу дві вантажівки з гуманітарною допомогою. Для жителів окупованої території направили медичне обладнання загальною вагою 4,97 тонни.