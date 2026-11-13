Чи можна відмовляти військовим? Нардеп пояснив, навіщо потрібен закон про примусове розміщення РЕБ

Один з авторів законопроєкту №16210 Олександр Федієнко стверджує, що написати його попросили військові

Федієнко розповів, що ініціатива належала військовим: «Вони прийшли на наш комітет і повідомили, що у них є така проблема».

Народний депутат Олександр Федієнко пояснив необхідність ухвалення законопроєкту №16210, який передбачає можливість розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на приватних земельних ділянках та об'єктах нерухомості без згоди власників. За його словами, ініціатива виникла після звернення військових, які зіткнулися з відмовами під час планування розміщення захисного обладнання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «На вашому будинку стоятиме РЕБ! Деталі законопроєкту, який спровокував переполох».

Федієнко, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, став одним з ініціаторів відповідного законопроєкту. Він зазначив, що необхідність законодавчих змін обговорювали безпосередньо з представниками військових формувань.

«Вони прийшли на наш комітет і повідомили, що у них є така проблема. Наскільки я розумію, це пов’язано з тим, що під час розрахунків і планування, де саме мають розміщуватися захисні засоби на інфраструктурних об'єктах, військовим почали відмовляти. Комітет відреагував і підготував законопроєкт», – розповів народний депутат.

Йдеться про законодавчу ініціативу, яка має спростити встановлення засобів РЕБ та радіоелектронної розвідки (РЕР) на земельних ділянках, дахах будівель, вежах та інших висотних конструкціях.

Законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану військові зможуть використовувати такі об'єкти для розміщення захисного обладнання без обов'язкового отримання згоди їхніх власників. Зокрема, відповідні норми стосуватимуться і багатоквартирних будинків, де встановлення обладнання пропонують дозволити без погодження з органами управління ОСББ.

У доопрацьованій парламентським комітетом редакції документа передбачено, що рішення про розміщення відповідних засобів на підставі звернення військового командування ухвалюватимуть обласні або Київська міська військові адміністрації. На розгляд таких звернень відводиться п'ять днів.

Водночас запропоновані зміни викликали питання щодо захисту прав власників нерухомості та земельних ділянок. Зокрема, йдеться про можливість використання приватного майна без попередньої згоди, порядок відшкодування витрат та відповідальність за перешкоджання встановленню обладнання.

Коментуючи ймовірні претензії власників, Федієнко наголосив на необхідності захисту об'єктів інфраструктури від російських повітряних атак.

«Уявімо, що шахед прилетить в елеватор або трактор, розвалить їх, і бізнес прийде з претензіями, чому їх не захищають. А зараз я поки претензій не бачу, триває війна, і ми повинні захищати свою територію всіма доступними нам засобами», – заявив парламентар.

Згідно із законопроєктом, власники земельних ділянок і нерухомості повинні будуть забезпечувати доступ військових до місць розміщення засобів РЕБ та РЕР. За саме використання майна плата не передбачена, однак власникам пропонують компенсувати витрати на комунальні послуги та забезпечення роботи обладнання.

Крім того, документ передбачає відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок розміщення та експлуатації відповідних засобів. Порядок таких компенсацій має визначити Кабінет Міністрів.

Окрему увагу привернула норма про відповідальність за перешкоджання законній діяльності військових. У законопроєкті такі дії пов'язують зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Водночас ідеться саме про перешкоджання законній діяльності військових формувань. Сам факт незгоди власника з розміщенням обладнання не означає автоматичного притягнення до кримінальної відповідальності.

Федієнко зазначив, що готовий розглядати пропозиції щодо вдосконалення законопроєкту. За його словами, під час підготовки документа автори свідомо передбачили, що конкретні механізми реалізації нових норм визначатимуться на рівні урядових рішень.

Зокрема, Кабмін повинен буде розробити відповідні угоди, правила компенсації витрат та інші процедури, необхідні для практичного застосування законодавчих змін.

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради раніше висловило низку зауважень до законопроєкту. Експерти звернули увагу на недостатню визначеність механізмів втручання у право приватної власності, неузгодженості з чинним законодавством та можливі процедурні ризики.

Частину зауважень парламентський комітет врахував під час доопрацювання документа. Зокрема, було уточнено коло військових формувань, які отримають право розміщувати обладнання, а також порядок ухвалення відповідних рішень.

Проте питання компенсації власникам майна, визначення меж відповідальності та практичного застосування нових правил залишаються предметом обговорення.

Нагадаємо, раніше «Главком» детально проаналізував законопроєкт №16210, який передбачає розміщення засобів РЕБ та РЕР на приватних земельних ділянках і будівлях без згоди власників. Документ викликав зауваження юристів через можливе втручання у право приватної власності, невизначеність механізмів компенсації та кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності військових.