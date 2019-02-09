Чотири телеканали не опублікували розцінок на політичну агітацію - Нацрада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Регулятор вирішив ще раз промоніторити телеканали на рахунок розміщення політичної агітації

Не визначилися з розцінками свого ефірного часу телеканали «Рада», «XSport», Еспресо, «Ескулап-TV» та радіостанція «Країна ФМ»

Парламентський телеканал «Рада», «XSport», Еспресо, «Ескулап-TV» та радіостанція «Країна ФМ» не подали до газет «Голос України» та «Урядовий кур’єр» інформацію про розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу на політичну агітацію. Про це в ексклюзивному коментарі «Укрінформу» розповів член Нацради Сергій Костинський за підсумками засідання робочої групи з нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії.

«Управлінням контролю та аналізу телерадіомовлення було проаналізовано офіційні видання «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на предмет наявності інформації про розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу на політичну агітацію. Із 15 загальнонаціональних радіостанцій України у офіційні видання не подала інформацію про розцінки радіостанція «Країна ФМ» (ПрАТ Радіокомпанія «Гала»), а з 28 загальнонаціональних телеканалів - ДП «Парламентський телеканал «Рада», XSport (ТОВ «Тотвельд»), «Еспресо TV» (ТОВ «Голдберрі») та «Ескулап TV» (ТОВ «Аспера 2011»). Окрім того, «5 канал» (ТОВ «ТРК «НБМ» та ТОВ ТРК «Експрес-Інформ») подав таку інформацію невчасно»в Костинський.

Водночас, за даними Нацради, зі 103 супутникових телеканалів відповідної інформації не подали 53 мовники.

Робоча група регулятора розглянула матеріали та запропонувала провести додатковий вибірковий моніторинг загальнонаціональних телеканалів, які не подали інформацію про розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу на політичну агітацію в офіційних виданнях «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Як повідомлялося, відповідно до частини 1 статті 61 Закону України «Про вибори Президента України» телерадіоорганізації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за 90 днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, що ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.