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    Суспільство

    Цієї ночі Юпітер можна буде побачити неозброєним оком

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    У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США рекомендують все ж таки взяти бінокль або невеликий телескоп - Цієї ночі Юпітер можна буде побачити неозброєним оком
    У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США рекомендують все ж таки взяти бінокль або невеликий телескоп

    Земля буде знаходиться безпосередньо між газовим гігантом і Сонцем

    Вночі з 10 на 11 червня Юпітер наблизиться до планети Земля настільки, що його можна буде побачити без телескопа.

    Про це повідомляє портал Cnet.

    «Юпітер стане напроти (Сонця — ред.) в понеділок, 10 червня, протягом щорічної події, коли Земля знаходиться безпосередньо між газовим гігантом і Сонцем. Це означає, що Юпітер буде знаходитися досить близько до Землі і ви зможете його помітити в небі протягом всієї ночі», - йдеться у повідомленні.

    У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США рекомендують все ж таки взяти бінокль або невеликий телескоп, щоб побачити Юпітер ще краще.

    Зазначається, що найкраще Юпітер буде видно з місця на планеті, де існує невелике забруднення повітря.

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