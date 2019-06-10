Цієї ночі Юпітер можна буде побачити неозброєним оком



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У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США рекомендують все ж таки взяти бінокль або невеликий телескоп

Земля буде знаходиться безпосередньо між газовим гігантом і Сонцем

Вночі з 10 на 11 червня Юпітер наблизиться до планети Земля настільки, що його можна буде побачити без телескопа.

Про це повідомляє портал Cnet.

«Юпітер стане напроти (Сонця — ред.) в понеділок, 10 червня, протягом щорічної події, коли Земля знаходиться безпосередньо між газовим гігантом і Сонцем. Це означає, що Юпітер буде знаходитися досить близько до Землі і ви зможете його помітити в небі протягом всієї ночі», - йдеться у повідомленні.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США рекомендують все ж таки взяти бінокль або невеликий телескоп, щоб побачити Юпітер ще краще.

Зазначається, що найкраще Юпітер буде видно з місця на планеті, де існує невелике забруднення повітря.