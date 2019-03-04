Цього тижня на українців чекає аж три магнітні бурі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільші магнітні бурі 2018 року були зареєстровані минулої весни

Магнітні бурі першого рівня здатні впливати на енергетичні системи

Цього тижня 8,9,10 березня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

«Цього тижня 8, 9,10 березня прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1», - сказано у повідомлені.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі першого рівня здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.