ЦВК вже зареєструвала 305 міжнародних спостерігачів



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ЦВК зареєструвала чотирьох спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM, 49 від ENEMO та двох від ОБСЄ

Комісія зареєструвала ще 11 офіційних спостерігачів зі Словаччини та 13 - з Франції

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 79 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України, що відбудуться 31 березня. Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

Так, ЦВК зареєструвала чотирьох спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM, 49 від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) та двох від Бюро демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ).

Крім того, комісія зареєструвала 11 офіційних спостерігачів зі Словаччини та 13 - з Франції.

Таким чином, станом на 15 лютого зареєстровано 305 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидатів.

Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.