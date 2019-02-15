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    Суспільство

    ЦВК вже зареєструвала 305 міжнародних спостерігачів

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    ЦВК зареєструвала чотирьох спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM, 49 від ENEMO та двох від ОБСЄ - ЦВК вже зареєструвала 305 міжнародних спостерігачів
    ЦВК зареєструвала чотирьох спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM, 49 від ENEMO та двох від ОБСЄ

    Комісія зареєструвала ще 11 офіційних спостерігачів зі Словаччини та 13 - з Франції

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще 79 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України, що відбудуться 31 березня. Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

    Так, ЦВК зареєструвала чотирьох спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM, 49 від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) та двох від Бюро демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ).

    Крім того, комісія зареєструвала 11 офіційних спостерігачів зі Словаччини та 13 - з Франції.

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    Таким чином, станом на 15 лютого зареєстровано 305 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

    Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

    ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидатів.

    Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.

    До вашої уваги:  
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