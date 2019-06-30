Де в Києві можна відсвяткувати День молоді



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Основні заходи відбудуться на ВДНГ

У неділю, 30 червня, в Україні відзначають День молоді. Це свято не має фіксованої дати, оскільки щорічно відзначається в останню неділю червня. В Україні до молоді відносять громадян у віці від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

В Києві в цей день ви можете відвідати фестиваль крафтових напоїв NALIVKA Craft Beverage Festival, який пройде з 28 по 30 червня на ВДНГ. Організатори обіцяють відвідувачам «полуничний вікенд» з дегустацією наливок. Планується також розважальна і навчальна частина: лекції, майстер-класи та різноманітні активності.

Крім того, з 28 по 30 червня на ВДНГ пройде Circus Night Market Кураж Базар. Відвідувачам обіцяють циркову виставу з гімнастами, жонглерами і клоунами, величезні декорації, а також концерт електронників GusGus та інших музикантів.

А на «Співочому полі» відбудеться «Пікнік», який називають самим смачним фестивалем літа, і підкреслюють, що відзначати там будуть відразу два свята: День Конституції і День молоді. Гостей фестивалю, який відбудеться з 28 по 30 червня, годуватимуть стравами на грилі і мангалі за традиційними рецептами різноманітних кухонь світу, а також поїти авторськими напоями. За музичну складову будуть відповідати кавер-бенди і зіркові гості на сцені. Крім того, анонсована дитяча зона, конкурси та майстер-класи.

В Одесі з 26 по 30 червня проходитиме найбільша в Україні Сорочинська ярмарка. У заході беруть участь майстри народних промислів і розваг. На сцені перед гостями виступають учасники музичних, пісенних та танцювальних колективів етнічної творчості. Головні локації ярмарки Сорочинського ярмарку – площа біля пам'ятника Рішельє, Приморський бульвар і Морський вокзал.

У Львівському сквері «На валах» буде також проводитися святкова програма з нагоди Дня молоді. Гостям обіцяють 10-метровий надувний скеледром, «битву на купинах», інтелектуальну гру Mind Game, а також кінопокази, квести та концертну програму. Спеціальним гостем свята стане переможниця проекту «Голос країни» Оксана Муха.

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Джерело: УНІАН