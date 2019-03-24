День пам’яті В’ячеслава Чорновола: що і коли відбуватиметься



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Заходи мають відбутися поблизу Борисполя, у Миколаєві та Львові

У понеділок, 25 березня, пройдуть поминальні заходи до дня пам’яті політичного в'язня СРСР, українського політика В’ячеслава Чорновола. Про це повідомив колишній прес-секретар діяча Дмитро Понамарчук.

За його словами, заходи розпочнуться о 10 годині на місці загибелі Чорновола на 5-му кілометрі траси Бориспіль–Золотоноша біля пам'ятного хреста. Там пройдуть панахида та мітинг.

Об 11 годині у Миколаєві у сквері Вячеслава Чорновола по вул. Велика Морська Нікольська відбудуться молебень та віче.

На 13 годину у Львові заплановане вшанування пам’яті діяча. Воно має відбутися Музеї визвольної боротьби України по вул. Лисенка, 23а.

У програмі:

перегляд документальних фільмів «Обличчя Незалежности», «Той, хто розбудив кам'яну державу»;

виступ учнів школи №46 ім. Вячеслава Чорновола, учасників конкурсу «Вячеслав Чорновіл – людина світу»;

спогади сподвижників;

ознайомлення з виставкою «Вячеслав Чорновіл журналіст, правозахисник, політик».

З 18:00 до 19:00 у Львові по проспекту Свободи відбудеться також хода пам’яті від пам’ятника Тарасові Шевченку до пам’ятника Вячеславові Чорноволу.

В'ячеслав Чорновіл — український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975). Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Чимала частина суспільства досі переконана, що Чорновола прибрали як небезпечного конкурента на майбутніх президентських виборах. Похований у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї. У похороні взяли участь сотні тисяч людей.