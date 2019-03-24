День пам’яті В’ячеслава Чорновола: що і коли відбуватиметься
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Розсилка
Заходи мають відбутися поблизу Борисполя, у Миколаєві та Львові
У понеділок, 25 березня, пройдуть поминальні заходи до дня пам’яті політичного в'язня СРСР, українського політика В’ячеслава Чорновола. Про це повідомив колишній прес-секретар діяча Дмитро Понамарчук.
За його словами, заходи розпочнуться о 10 годині на місці загибелі Чорновола на 5-му кілометрі траси Бориспіль–Золотоноша біля пам'ятного хреста. Там пройдуть панахида та мітинг.
Об 11 годині у Миколаєві у сквері Вячеслава Чорновола по вул. Велика Морська Нікольська відбудуться молебень та віче.
На 13 годину у Львові заплановане вшанування пам’яті діяча. Воно має відбутися Музеї визвольної боротьби України по вул. Лисенка, 23а.
У програмі:
- перегляд документальних фільмів «Обличчя Незалежности», «Той, хто розбудив кам'яну державу»;
- виступ учнів школи №46 ім. Вячеслава Чорновола, учасників конкурсу «Вячеслав Чорновіл – людина світу»;
- спогади сподвижників;
- ознайомлення з виставкою «Вячеслав Чорновіл журналіст, правозахисник, політик».
З 18:00 до 19:00 у Львові по проспекту Свободи відбудеться також хода пам’яті від пам’ятника Тарасові Шевченку до пам’ятника Вячеславові Чорноволу.