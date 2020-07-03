Депутат від ОПЗЖ просуває зі «слугами» свого наукового керівника у комісію з відбору керівника САП



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Народний депутат Григорій Мамка наплагіатив докторську дисертацію, – Центр протидії корупції

Лариса Удалова була науковим керівником у народного депутата Григорія Мамки

1 липня комітет з питань правоохоронної діяльності визначився з представниками від Верховної ради до складу конкурсної комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступників та інших керівників підрозділів. У цей список потрапила директор Інституту післядипломної освіти МВС Лариса Удалова, яка була науковим керівником у депутата з цього комітету Григорія Мамки (ОПЗЖ). Про це повідомив Центр протидії корупції.

Центр протидії корупції перевірив докторську дисертацію Мамки на тему «Засади кримінального провадження: наукові та правові основи», написання якої контролювала Удалова, та виявив там плагіат.

Дисертацію було перевірено за допомогою сервісу з перевірки на плагіат та запозичення Unicheck, розроблений компанією “Антиплагіат”. Unicheck успішно використовується в США, Латинській Америці, Іспанії, Бельгії, Україні, Австралії та інших країнах.

Зауважимо, що українські вищі навчальні заклади мають безкоштовний доступ до сервісу перевірки наукових робіт на плагіат завдяки Меморандуму, який МОН підписало з компанією “Антиплагіат”. Цією ж програмою користується академія МВС, однак чомусь там пропустили дисертацію Мамки.

Свою докторську дисертацію Мамка виконав на кафедрі кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ МВС України та захистив 2019 року. Від 2018 року діє положення про академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ. Там, зокрема, йдеться про те, що дисертаційні роботи перевіряються на плагіат і в разі його виявлення може бути “позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання” (п. 4.3. Положення).

Зауважимо, що Удалову у комісію з відбору керівника САП делегували депутати від “Слуги народу”, однак депутати від ОПЗЖ таку ініціативу активно підтримали.

Зокрема, кандидатку просував та обсипав компліментами саме Григорій Мамка, якого пов’язують з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Комітет ради визначається з кандидатами у комісію, що обиратиме наступника Холодницького. На відео Лариса Удалова – директор Інституту післядипломної освіти МВС та начальник кафедри Кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ. pic.twitter.com/XocxPxyd7Q — ЦПК (@zer0corruption_) July 1, 2020

Окрім того, що Удалова пропускала такі наукові роботи, вона ще й прямо не відповідає закону, щоб бути членом комісії з відбору керівника САП. Зокрема, абзацу 3 частини 2 статті 8-1 Закону “Про прокуратуру”: “Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції”.

Нагадаємо, комітет, окрім Удалової, підтримав ще 6 людей. Більша частина затверджених комітетом людей не відповідають закону, що є причиною оскаржувати такий склад комісії в суді.

Щодо людей, які не відповідають закону, то це Віталій Куц – проректор академії прокуратури, який теж довгий час співпрацював з академією МВС та її скандальним проректором та екснардепом Бандуркою. Ще двох «зашкварених» авторитетів вибрали з групи «Довіра»