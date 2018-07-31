  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг

    • Розсилка
    <span>Буккросинг у дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова</span> - Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг
    Буккросинг у дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова

    У всі буккросинги Дніпропетровської області загалом вже було передано понад 25 тисяч книг

    Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик вручив обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 600 книг: 300 для буккросингу у центральному корпусі і ще стільки ж для відділення неврології.

    Буккросинг в лікарні, що складається з чотирьох полиць у формі англійського слова READ, керівництво області встановило за свій особистий рахунок у минулому році. Він є одним з 50 подібних буккросингів у держустановах області.

    «У кожен буккросинг ми даруємо по 300 книг. Книги в лікарню ім. Мечникова ми привозимо регулярно, тому що їх розбирають. Сьогодні привезли ще 300 книг в сам буккросинг і 300 книг в відділення неврології, пацієнтам якої важко дійти до центрального корпусу», - повідомив Голик.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко (ліворуч) і радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик
    Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг
    Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг

    У всі буккросинги Дніпропетровської області було передано понад 25 тисяч книг. «Це наш особистий внесок у розвиток читання», - резюмував Голик.

    Читайте також
    книги лікарня Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ