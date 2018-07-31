Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні ім. Мечникова на 600 книг



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Буккросинг у дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова

У всі буккросинги Дніпропетровської області загалом вже було передано понад 25 тисяч книг

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик вручив обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 600 книг: 300 для буккросингу у центральному корпусі і ще стільки ж для відділення неврології.

Буккросинг в лікарні, що складається з чотирьох полиць у формі англійського слова READ, керівництво області встановило за свій особистий рахунок у минулому році. Він є одним з 50 подібних буккросингів у держустановах області.

«У кожен буккросинг ми даруємо по 300 книг. Книги в лікарню ім. Мечникова ми привозимо регулярно, тому що їх розбирають. Сьогодні привезли ще 300 книг в сам буккросинг і 300 книг в відділення неврології, пацієнтам якої важко дійти до центрального корпусу», - повідомив Голик.

У всі буккросинги Дніпропетровської області було передано понад 25 тисяч книг. «Це наш особистий внесок у розвиток читання», - резюмував Голик.