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Джерела безперебійного живлення для бізнесу: як працюють та які мають переваги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Джерела безперебійного живлення для бізнесу: як працюють та які мають переваги
ДБЖ є більш технологічним і надійним рішенням, хоча і коштує дорожче, ніж генератори
фото з відкритих джерел

ДБЖ – це стаціонарне обладнання, яке забезпечує електроживлення в разі аварійного знеструмлення. До його складу входять інвертор, акумуляторні батареї, щит, панель управління та допоміжні компоненти

Попри відсутність масових відключень електроенергії, українські підприємства продовжують активно впроваджувати енергонезалежні рішення. Одним із популярних варіантів є джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Як працюють ці системи та які переваги вони надають – розповідають експерти компанії YASNO, повідомляє «Главком».

ДБЖ – це стаціонарне обладнання, яке забезпечує електроживлення в разі аварійного знеструмлення. До його складу входять інвертор, акумуляторні батареї, щит, панель управління та допоміжні компоненти. У штатному режимі система накопичує заряд із мережі, а при відключенні електрики миттєво перемикається на автономне живлення.

Потужність ДБЖ варіюється, тому вибір пристрою залежить від енергоспоживання бізнесу та характеристик підключених приладів. Захист від перебоїв електропостачання – це головна, але не єдина перевага таких систем. Сучасні моделі також пропонують:

  • Резервне живлення – у разі зникнення напруги ДБЖ підтримує роботу обладнання до моменту відновлення електропостачання. В офісах це допомагає уникнути раптового вимкнення комп’ютерів і втрати важливих даних, а на виробництві – запобігти непередбачуваним зупинкам обладнання.
  • Стабілізацію напруги – перепади електрики можуть скоротити термін експлуатації техніки або навіть спричинити її вихід з ладу. ДБЖ із вбудованим регулятором підтримує стабільний рівень напруги, запобігаючи критичним стрибкам.
  • Оптимізацію енергоспоживання – деякі моделі обладнані системою моніторингу, яка дозволяє аналізувати витрати електроенергії та коригувати їх для більш ефективного використання ресурсів.

Порівняно з генераторами чи зарядними станціями, ДБЖ є більш технологічним і надійним рішенням, хоча і коштує дорожче. Вибір оптимальної моделі потребує врахування низки характеристик, зокрема часу перемикання, прохідної здатності та пускового струму.

«Обрати систему під потреби саме вашого бізнесу допоможуть менеджери YASNO. Наші спеціалісти мають необхідний досвід та експертизу, аби підібрати найкращий варіант. До того ж, скориставшись пропозиціями наших партнерів, реалізувати проєкт із запуску ДБЖ можна за рахунок кредитного та грантового фінансування», – сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.   

Нагадаємо, зріджений газ зі Сполучених Штатів Америки допоможе посилити енергетичну безпеку України та Європи. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Axios.

В інтервʼю зазначається, що Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.

«Наша ідея – побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи», – сказав він.

Теги: бізнес ДТЕК

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