Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи – гендиректор ДТЕК

У кінці минулого року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки

Зріджений газ зі Сполучених Штатів Америки допоможе посилити енергетичну безпеку України та Європи. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Axios.

В інтервʼю зазначається, що Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.

«Наша ідея – побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи», – сказав він.

Також Тімченко розповів, що завдяки відновлювальним джерелам енергії Україна може стати важливою частиною енергобезпеки Європи. Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.