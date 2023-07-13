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Екснардепка Заліщук народила первістка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Екснардепка Заліщук народила первістка
Світлана Заліщук із чоловіком та сином
фото: Світлана Заліщук / Facebook

Заліщук зізналась, що довго чекала з чоловіком на «це маленьке чудо» і воно далося їй нелегко

Екснардепка від «Європейської солідарності» Світлана Заліщук народила сина. Про це вона повідомила у Facebook, розмістивши фото, на якому знята разом із чоловіком, британським юристом Вейном Джордашем.

«У нас радість. Ні, навіть не так, у нас чудо – син. Назвали Сава. Як прапрадідуся по татовій лінії. Мене запитують з однією чи двома ʼвʼ імʼя. Мені подобається з одним, так, як його писала бабуся в своєму щоденнику. А ще Григорій Савович, до речі, Сковорода, теж з одним в українській мові», – йдеться в повідомленні.

Заліщук зізналась, що довго чекала з чоловіком на «це маленьке чудо» і воно далося їй нелегко.

«Дорогий синочку, мирного тобі і щасливого життя у вільній відбудованій Україні», – додала вона.

Нагадаємо, позаштатна радниця віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Світлана Заліщук і юрист Вейн Джордаш одружилися у 2018 році. Він займається кримінальним правом і допомагав українському уряду та правозахисникам притягнути Росію за злочини в Криму та на Донбасі. 

Теги: Світлана Заліщук син дитина

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