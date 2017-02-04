Фахівець з мовних питань розповів, чого бракує для скасування скандального закону Колесніченка-Ківалова

«Прикро, що над питаннями мовної політики нависає тінь Банкової»

Для скасування скандального закону Колесніченка-Ківалова, на думку експерта з мовних питань Тараса Марусика, потрібна «тільки політична воля». Своїми думками з цього приводу фахівець поділився в інтерв’ю «Главкому». «Документ, ухвалений легітимною більшістю Верховної Ради, повинен у короткий термін підписати



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«Прикро, що над питаннями мовної політики нависає тінь Банкової»

Для скасування скандального закону Колесніченка-Ківалова, на думку експерта з мовних питань Тараса Марусика, потрібна «тільки політична воля». Своїми думками з цього приводу фахівець поділився в інтерв’ю «Главкому».

«Документ, ухвалений легітимною більшістю Верховної Ради, повинен у короткий термін підписати спікер, іншого варіанту він не має. Головою парламенту на момент скасування закону був Олександр Турчинов. Він не підписав. Потім спікером став Гройсман, який теж цього не зробив. Не підписує і чинний голова парламенту Андрій Парубій. Із власних джерел я точно знаю, що до нього зверталися колеги-депутати із проханням підписати», — розповідає Марусик.

Експерт зазначає: якщо б голова Верховної Ради відважився на цей крок, то м’яч перейшов би на поле президента, який має 15 днів або на схвалення, або на вето.

«Прикро, що над питаннями мовної політики нависає тінь Банкової. У Петра Порошенка немає на це політичної волі, тим більше, що у родині він російськомовний, а політтехнологи, очевидно, підказали йому дуже шкідливу річ – мовляв, російськомовні люблять країну не менше, ніж україномовні», — говорить Марусик.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.