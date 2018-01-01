Глузман про реформи у медицині: Супрун прийшла сюди наче в якусь острівну африканську державу

Глузман вважає, що у команді Супрун одні маргінали

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар та колишній політв’язень розкритикував в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та її реформи. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». На запитання журналіста про те, чи часто звичайні медики звертаються до нього і скаржаться на реформу. Як приклад



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Глузман вважає, що у команді Супрун одні маргінали

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар та колишній політв’язень розкритикував в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та її реформи. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

На запитання журналіста про те, чи часто звичайні медики звертаються до нього і скаржаться на реформу. Як приклад опублікували відкрите звернення колективу Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії. Призначений на посаду директора Українського моніторингового та медичного центру з наркотиків та алкоголю МОЗ України Сергій Шум обурив фахівців своїми «ініціативами» щодо реорганізації роботи установи. Хто ще до вас звертався?

Глузман відповів: «Постійно звертаються із проблемами. Команда Супрун, в основному, складається з маргіналів. Я не розумію, нащо брати до себе в команду людей, які до тебе улесливо ставляться. Треба брати в команду людей, які говорять тобі правду. Так, люди, дійсно, гідно поводили себе як медики під час Майдану. Але це ж інша професія. Так, Супрун все-таки має диплом лікаря, але вона нічого не розуміє в суспільній охороні здоров’я. Це ж абсолютна інша професія, цьому вчать окремо. А вона прийшла сюди наче в якусь острівну африканську державу, де вона, крута американка, може все збудувати. Та тут вже була своя медична система. Погана чи добра – інше питання, але була».