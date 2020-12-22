  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці: заборони та прикмети

    • Розсилка
    <p>22 грудня &ndash; день Анни Зимової &ndash; Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною</p> - Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці: заборони та прикмети

    22 грудня – день Анни Зимової – Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною

    У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини

    У вівторок, 22 грудня, християни святкують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.

    Анна разом зі своїм чоловіком Іоакимом досить довго не могли зачати дитину. І коли вони вже й зовсім зневірилися, оскільки знаходилися в похилому віці, їм з’явився ангел, який сповістив про те, що зовсім скоро вони стануть батьками. Вдячні Анна і Іоаким вирішили, що згодом віддадуть свою дочку в храм для служіння Богу. Дійсно, через 9 місяців після того, як ангел оголосив Іоакиму і Анні цю новину, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією.

    Що можна і не можна робити

    • Цього дня читали молитви від безпліддя. Вважається, що лише щира молитва Анні, яка 50 років не могла завагітніти, допомогла їй народити Діву Марію. Вагітні жінки просять послати їм легкі пологи і здорове немовля. У цілому, на Анни прийнято молитися про здоров’я і благополуччя своїх дітей.
    • У давнину цього дня вагітні жінки постили, уникали сварок і конфліктів, а також місць, де можна було зустріти хворих людей або з каліцтвами. Щоби не нашкодити майбутній дитині, вагітні не шили, не вишивали і не займалися будь-якою іншою роботою. Також не розпалювали вогонь у печі, щоб у дитини на тілі не було відмітин. Якщо вагітна переступить через гострі предмети, то дитя народиться хворобливим або пологи будуть важкими.
    • День святої Анни своїм професійним святом вважають бджолярі. Вони читали спеціальні молитви, щоби бджоли були здорові і дали на наступний рік багатий урожай.
    • Вважалося, що до цього дня лісові хижаки збираються у зграї і розбігаються лише після Водохреща.
    • Не можна цього дня сваритися, злитися і відчувати почуття заздрості і ненависті до оточуючих.
    • Не рекомендується 22 грудня здійснювати раптові покупки, оскільки речі можуть швидко зіпсуватися.
    • У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини.

    Народні прикмети на Анну Зимову

    • Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
    • Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз; якщо похмуро, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.
    • Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.
    • Яка Ганна до нічки, така зима в весноньку.
    • Коли іній покриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.
    • Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.
    • Тихий і безвітряний день – на врожай фруктів.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 22 грудня, іменини відзначають Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.

    Теги: свята релігія православна церква традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies