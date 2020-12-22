Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці: заборони та прикмети
22 грудня – день Анни Зимової – Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною
У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини
У вівторок, 22 грудня, християни святкують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.
Анна разом зі своїм чоловіком Іоакимом досить довго не могли зачати дитину. І коли вони вже й зовсім зневірилися, оскільки знаходилися в похилому віці, їм з’явився ангел, який сповістив про те, що зовсім скоро вони стануть батьками. Вдячні Анна і Іоаким вирішили, що згодом віддадуть свою дочку в храм для служіння Богу. Дійсно, через 9 місяців після того, як ангел оголосив Іоакиму і Анні цю новину, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією.
Що можна і не можна робити
- Цього дня читали молитви від безпліддя. Вважається, що лише щира молитва Анні, яка 50 років не могла завагітніти, допомогла їй народити Діву Марію. Вагітні жінки просять послати їм легкі пологи і здорове немовля. У цілому, на Анни прийнято молитися про здоров’я і благополуччя своїх дітей.
- У давнину цього дня вагітні жінки постили, уникали сварок і конфліктів, а також місць, де можна було зустріти хворих людей або з каліцтвами. Щоби не нашкодити майбутній дитині, вагітні не шили, не вишивали і не займалися будь-якою іншою роботою. Також не розпалювали вогонь у печі, щоб у дитини на тілі не було відмітин. Якщо вагітна переступить через гострі предмети, то дитя народиться хворобливим або пологи будуть важкими.
- День святої Анни своїм професійним святом вважають бджолярі. Вони читали спеціальні молитви, щоби бджоли були здорові і дали на наступний рік багатий урожай.
- Вважалося, що до цього дня лісові хижаки збираються у зграї і розбігаються лише після Водохреща.
- Не можна цього дня сваритися, злитися і відчувати почуття заздрості і ненависті до оточуючих.
- Не рекомендується 22 грудня здійснювати раптові покупки, оскільки речі можуть швидко зіпсуватися.
- У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини.
Народні прикмети на Анну Зимову
- Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
- Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз; якщо похмуро, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.
- Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.
- Яка Ганна до нічки, така зима в весноньку.
- Коли іній покриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.
- Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.
- Тихий і безвітряний день – на врожай фруктів.
Хто святкує день ангела
У вівторок, 22 грудня, іменини відзначають Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.