Гречківський незаконно намагається переобратися до Вищої ради правосуддя, - адвокат



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Павло Гречківський - адвокат, фігурант корупційних справ, що нині розслідує Генпрокуратура, намагається вдруге потрапити до складу оновленої ВРП, - Макар

Макар вважає процедуру обрання нових членів Вищої ради правосуддя непрозорою та незаконною

Черговий з’їзд українських адвокатів, що обиратиме свою частину нового складу Вищої ради правосуддя, відбудеться 15-16 лютого – Макар

Відомий правозахисник, адвокат, народний депутат України 1-го скликання Іван Макар вважає процедуру обрання нових членів Вищої ради правосуддя непрозорою та незаконною. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Еспресо».

Адвокат зазначив, що до складу оновленої ВРП намагаються переобратися нинішні члени ВРП. При тому, що Конституція України прямо забороняє можливість бути членом ВРП два терміни поспіль. Серед порушників Закону Іван Макар назвав Павла Гречківського - відомого адвоката, фігуранта корупційних справ, що нині розслідує Генпрокуратура.

«В першу чергу – адвокатська система, так само, які і вся судова система, прогнила до безкінечності. Ті ж наші адвокати, які там висунуті, наприклад, Павло Гречківський… Я знаю, що він висунутий другий раз. Він вже є членом Вищої ради правосуддя зараз. Закон безпосередньо говорить, що він не може двічі поспіль бути членом Вищої ради правосуддя. Але вони всі там, і в першу чергу цей Гречківський, клали на той Закон всі прибори, які тільки мають. Це – пряме нехтування Конституції», - стверджує Макар.

Макар розповів, що черговий з’їзд українських адвокатів, що обиратиме свою частину нового складу Вищої ради правосуддя, відбуватиметься 15-16 лютого 2019 року у закритому від громадськості режимі у приватному гірськолижному комплексі на території Львівської області. «При цьому мета подібної утаємниченості – зробити процес обрання нових членів ВРП з сумнівною репутацією максимально закритим для ЗМІ і суспільства», - вважає Макар.

«Я вважаю, що потопталися по Закону, по Конституції самим натуральним чином. З’їзд не буде відкритим. Я знаю, я був на цій базі в селі Плав’є, Сколівського району. Туди непросто добратися. Залізниця туди не йде. Це треба окольними шляхами добиратися іншими видами транспорту. Готель там обладнаний по вищій категорії. Чому саме там? – це важко судити. Наша правоохоронна система дійшла до того, що всім плювати на Закон. Демонстрація плювання на Закон – це є політична воля вищого керівництва», - висловив впевненість і закликав представників преси приділити максимальну увагу З’їзду українських адвокатів, де серед іншого обиратимуть майбутніх членів Вищої ради правосуддя.