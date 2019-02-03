Громада на Житомирщині доєдналася до Православної церкви України



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Перехід в Православну церкву Україну підтримало 76 осіб зі 100 Фото: saint.in.ua

Священик не підтримав рішення громади

Свято-Хрестовоздвиженська громада села Сінгури Житомирського району вирішила перейти до Православної церкви України. Про це повідомляє Житомирська єпархія Православної церкви України.

Рішення про перехід було ухвалене на загальних зборах громади 2 лютого.

Збори проходили в Будинку культури с. Сінгури. В вестибюлі Будинку культури всіх бажаючих парафіян взяти участь в зборах реєстрували представники громади з метою недопущення до зборів «привезених гастролерів».

Реєстрацію пройшли 100 осіб.

На початку зібрання було обрано голову та секретаря парафіяльних зборів.

Підійшовши до найважливішого питання порядку денного було надано можливість висловити свою думку всім бажаючим. По регламенту зібрання на виступ кожному виділено по 3 хвилини.

Парафіяни закликали свого парафіяльного священика підтримати їх намір і приєднатись до Православної церкви України. На дану пропозицію парафіяни отримали від священика відмову.

«Нажаль, на зборах не обійшлося без маніпуляцій з боку благочинного Житомирського району протоієрея Димитрія Новіцького, який закликав людей відмовитись від їхнього наміру мотивуючи тим, що «нова церква ще не створена повністю» і «важливо вірити в Бога серцем», - йдеться у повідомленні.

Після численних виступів зібрання перейшло безпосередньо до голосування. Перехід в Православну церкву Україну підтримало 76 осіб.

Управління Житомирської єпархії Православної церкви України привітало парафію с. Сінгури Житомирського району.