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Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
Жумаділов нагадав, що його сім’я походить із Криму, де проживають рідні його та дружини
фото: Арсен Жумадінов/Facebook

Жумаділов зазначив, що не вважає такий крок дружини перешкодою для своєї роботи, особливо на підставі того, що він пройшов спецперевірку СБУ

Гендиректор  підприємства «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов після публічного розголосу, підтвердив, що його дружина отримала російський паспорт, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки їй погрожували забороною пропуску на півострів. Про це  Жумаділов написав у Facebook.

«Нещодавно мені в особисті скинули дані про отримання моєю дружиною так званого «паспорта» Російської Федерації в Криму до повномасштабного вторгнення. Чому так званого? Тому що чинне законодавство визначає документи, видані на окупованих територіях, як нікчемні. Законодавство визначає, але в очах публіки такий «паспорт» може виглядати цілком реальним», – написав він.

Жумаділов нагадав, що його сім’я походить із Криму, де проживають рідні його та дружини. Аби підтримувати зв'язок із рідними, зокрема їхніх дітей із бабусями та дідусями, сім’я з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення час від часу їздила з дітьми додому. «У більшості випадків дружина з дітьми їздили без мене. Кожен перетин кордону супроводжувався надмірними перевірками. Ситуація ускладнювалась нашою етнічною приналежністю та специфікою моєї роботи. В одній з таких поїздок дружину попередили щодо потенційних проблем із в'їздом на півострів у разі відсутності російського «паспорту». Дружина до останнього не отримувала той «паспорт», але з метою доступу до півострова цей документ вона дійсно отримала», – уточнив гендиректор.

Жумаділов зазначив, що не вважає такий крок дружини перешкодою для своєї роботи, особливо на підставі того, що він пройшов спецперевірку Службою безпеки України та перевірку на поліграфі перед призначенням на посаду.

Водночас він не виключає, що цей факт можуть використовувати проти нього особисто та його роботи в «ДОТ», насамперед ля дискредитації результатів роботи. «Для мене немає іншого пріоритету окрім як забезпечення потреб наших бійців через розбудову спроможної системи постачання.  Не інтереси постачальників. Не інтереси чиновників. Навіть якщо вони носять погони. Якщо інтереси постачальників співпадають із цим пріоритетом – чудово. Якщо інтереси чиновників співпадають із цим пріоритетом – чудово. Якщо ні, why should I care?  Я розумію, що багатьом це вже не подобається», – резюмувв він.

Нагадаємо, 1 листопада міністр Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора підприємства «Державний оператор тилу», яке буде забезпечувати українських військових харчуванням, Арсена Жумаділова.  До цього він очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії.

Теги: паспорт громадянство росія

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