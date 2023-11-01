Міністр оборони призначив гендиректора «Державного оператора тилу»

Кримськотатарського громадського діяча Арсена Жумаділова призначено генеральним директором нової закупівельної агенції

Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора підприємства «Державний оператор тилу», яке буде забезпечувати українських військових харчуванням. Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії. Про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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За його словами, Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки й офіційно став на посаду.

Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ – харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року.

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Щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, лишилося, щоб Кабінет Міністрів підтримав дві постанови.

«Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%», – сказав Дмитро Кліменков.

Зазначимо, Арсен Жумаділов – кримськотатарський громадський та політичний діяч. У 2022 році вступив до лав ЗСУ. Він займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолював команду з реформи державних закупівель у сфері оборони. А в серпні став керівником агентства з ресурсного забезпечення армії.

Нагадаємо, в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка буде забезпечувати українських військових харчуванням. На повну потужність агенція має запрацювати з 1 грудня.