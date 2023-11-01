Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міністр оборони призначив гендиректора «Державного оператора тилу»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міністр оборони призначив гендиректора «Державного оператора тилу»
Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки й офіційно став на посаду
фото: Арсен Жумаділов/Facebook

Кримськотатарського громадського діяча Арсена Жумаділова призначено генеральним директором нової закупівельної агенції

Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора підприємства «Державний оператор тилу», яке буде забезпечувати українських військових харчуванням. Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії. Про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки й офіційно став на посаду.

Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ – харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року.

Щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, лишилося, щоб Кабінет Міністрів підтримав дві постанови.

«Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%», – сказав Дмитро Кліменков.

Зазначимо, Арсен Жумаділов – кримськотатарський громадський та політичний діяч. У 2022 році вступив до лав ЗСУ. Він займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолював команду з реформи державних закупівель у сфері оборони. А в серпні став керівником агентства з ресурсного забезпечення армії.

Нагадаємо, в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка буде забезпечувати українських військових харчуванням. На повну потужність агенція має запрацювати з 1 грудня.

Теги: наказ харчування Арсен Жумаділов Рустем Умєров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таргани у Москві розплодились через теплу погоду
Біля Кремля бігають гігантські таргани (фото)
5 жовтня, 18:02
Біженці з Україні у Німеччині офіційно отримують виплати
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
2 жовтня, 18:25
Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників
Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів
3 жовтня, 10:45
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
8 жовтня, 13:26
Рустем Умєров провів телефонний дзвінок з Людивін Дедондер
Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії
11 жовтня, 00:20
Сили оборони Ізраїлю тепер мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками
Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
8 жовтня, 15:18
Депутат Європарламенту Іван Вілібор Сінчич розповів, чи готова Хорватія до біженців із Палестини
Чи готова Європа до біженців із Палестини: думка європарламентаря
18 жовтня, 15:41
Міноборони матиме медичний департамент: Умєров підписав наказ
Міноборони матиме медичний департамент: Умєров підписав наказ
13 жовтня, 18:52
Для українців у Словенії діє низка програм підтримки
Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії
25 жовтня, 08:24

Події в Україні

Міністр оборони призначив гендиректора «Державного оператора тилу»
Міністр оборони призначив гендиректора «Державного оператора тилу»
Залужний заявив про необхідність розширення переліку осіб, які можуть бути мобілізовані
Залужний заявив про необхідність розширення переліку осіб, які можуть бути мобілізовані
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала – представник Британії в ОБСЄ
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту
Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
9712
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
8998
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6085
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
5976
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування

Новини

Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Сьогодні, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту