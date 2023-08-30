Як воєнкоми та поліція поводять себе з водіями, коли не знають, що їх знімають (відео)

Під час спілкування з водієм співробітник ТЦК вибухнув цілою купою нецензурної лайки та звинувачень

За весь час проведення мобілізації в Україні було чимало скандалів із поведінкою співробітників ТЦК, які виходили за межі дозволеного. У мережі з'явилося відео, яке красномовно демонструє, як деякі військові та поліцейські спілкуються з водіями на блокпостах, коли не знають, що їх знімають на камеру.

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Конфлікт стався на одному із блокпостів Харківського району Харківської області. Після зупинки автомобіля співробітник ТЦК підійшов до дверей водія і поцікавився у водія, чи перебуває він на військовому обліку, на що останній відповів, що не вважає за потрібне цього робити.

Причиною чоловік в автомобілі вказав наявність у нього «білого квитка», але військком підкреслив, що це не звільняє від необхідності проходження медичної комісії.

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Якщо до цього моменту спілкування було спокійним та стриманим, то після того, як співробітник ТЦК спробував виписати водієві повістку, все змінилося. Військком раптово перейшов на суцільну нецензурну промову і почав ображати чоловіка в автомобілі.

Працівник ТЦК висловив припущення, що чоловік купив «білий квиток», що останній заперечив і сказав, що документ має з 18 років через проблеми з легенями.

Військком також додав, що в Україні на цей момент не воєнний стан, а стан війни, після чого до авто підійшов його колега та дозволив водієві їхати.

Не встиг чоловік рушити з місця, як до вікна підійшли співробітники поліції та зажадали у нього документи, а потім до них приєднався той самий військком з новою порцією образ. Попри грубість співробітника ТЦК, копи жодних зауважень йому не робили.

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Увага, 18+! Відео містить нецензурну лайку!

Раніше ми розповідали, що, за словами адвоката, багатьох військовослужбовців намагаються повторно мобілізувати після звільнення, що стало результатом внесення нардепами змін до ч.11 ст.23 ЗУ «Про мобілізацію». У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації, при цьому внесені корективи, за словами адвоката, ні на що не впливають.

Експерт розповів, що у випадку, якщо військового звільнили за сімейними обставинами (наявність інвалідності у дружини ІІІ групи або у батька/матері, своїх або дружини, інвалідності І чи ІІ групи), його більше не мають права призвати на службу.