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Як воєнкоми та поліція поводять себе з водіями, коли не знають, що їх знімають (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як воєнкоми та поліція поводять себе з водіями, коли не знають, що їх знімають (відео)
Військком перейшов на суцільну нецензурну промову і почав ображати чоловіка в автомобілі
фото: Telegram-канал Реальна війна

Під час спілкування з водієм співробітник ТЦК вибухнув цілою купою нецензурної лайки та звинувачень

За весь час проведення мобілізації в Україні було чимало скандалів із поведінкою співробітників ТЦК, які виходили за межі дозволеного. У мережі з'явилося відео, яке красномовно демонструє, як деякі військові та поліцейські спілкуються з водіями на блокпостах, коли не знають, що їх знімають на камеру.

Конфлікт стався на одному із блокпостів Харківського району Харківської області. Після зупинки автомобіля співробітник ТЦК підійшов до дверей водія і поцікавився у водія, чи перебуває він на військовому обліку, на що останній відповів, що не вважає за потрібне цього робити.

Причиною чоловік в автомобілі вказав наявність у нього «білого квитка», але військком підкреслив, що це не звільняє від необхідності проходження медичної комісії.

Якщо до цього моменту спілкування було спокійним та стриманим, то після того, як співробітник ТЦК спробував виписати водієві повістку, все змінилося. Військком раптово перейшов на суцільну нецензурну промову і почав ображати чоловіка в автомобілі.

Працівник ТЦК висловив припущення, що чоловік купив «білий квиток», що останній заперечив і сказав, що документ має з 18 років через проблеми з легенями.

Військком також додав, що в Україні на цей момент не воєнний стан, а стан війни, після чого до авто підійшов його колега та дозволив водієві їхати.

Не встиг чоловік рушити з місця, як до вікна підійшли співробітники поліції та зажадали у нього документи, а потім до них приєднався той самий військком з новою порцією образ. Попри грубість співробітника ТЦК, копи жодних зауважень йому не робили.

Увага, 18+! Відео містить нецензурну лайку!

Раніше ми розповідали, що, за словами адвоката, багатьох військовослужбовців намагаються повторно мобілізувати після звільнення, що стало результатом внесення нардепами змін до ч.11 ст.23 ЗУ «Про мобілізацію». У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації, при цьому внесені корективи, за словами адвоката, ні на що не впливають.

Експерт розповів, що у випадку, якщо військового звільнили за сімейними обставинами (наявність інвалідності у дружини ІІІ групи або у батька/матері, своїх або дружини, інвалідності І чи ІІ групи), його більше не мають права призвати на службу.

Теги: Харківщина мобілізація поліція

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