Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК

Правозахисник розповів, що робити звільненим військовим в разі повторного призову ТЦК

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада поточного року, і всі військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Щобільше, призвати можуть і тих, хто звільнився зі Збройних Сил, про що попередив адвокат Ростислав Кравець.

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Кравець нагадав, що військовослужбовці можуть звільнитися із ЗСУ за сімейними обставинами, які, як і інші підстави, передбачені ст.26 ЗУ «Про військовий обов'язок та військову службу».

Кравець наголосив, що багатьох військовослужбовців намагаються повторно мобілізувати після звільнення, що стало результатом внесення нардепами змін до ч.11 ст.23 ЗУ «Про мобілізацію». У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації, при цьому внесені корективи, за словами адвоката, ні на що не впливають.

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Експерт розповів, що у випадку, якщо військового звільнили за сімейними обставинами (наявність інвалідності у дружини ІІІ групи або у батька/матері, своїх або дружини, інвалідності І чи ІІ групи), його більше не мають права призвати на службу.

Ростислав Кравець додав, що якщо військовий з'явився до ТЦК для постановки на облік і його намагаються повторно призвати, слід пред'явити документи, які б підтверджували право на звільнення. Якщо ж військкоми вимагають показати документи про наявність інших осіб, адвокат рекомендує посилати їх по всім відомій адресі «слід за російським кораблем».

Правозахисник наголосив на тому, що ТЦК не має права на подібні вимоги, до того ж вони не передбачені будь-яким нормативним актом.

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Раніше ми писали, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов попередив про додаткову хвилю мобілізації. За його словами, вона не перевищуватиме раніше затверджені норми.

Нагадаємо, Мінекономіки внесло зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки та можуть бронювати працівників.