  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення

    Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах
    У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання «АвтоЄвроСила». Як повідомляє «Укрінформ», увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації. На розі Хрещатика і вул. Хмельницького встановлено сцену, з якої до
    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка
    Протест у Києві євробляхерів
    Фото: ukrinform.ua
    Протест у Києві євробляхерів

    Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах

    У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання «АвтоЄвроСила». Як повідомляє «Укрінформ», увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації.

    На розі Хрещатика і вул. Хмельницького встановлено сцену, з якої до учасників акції звертаються організатори з вимогами доступного розмитнення машин на єврономерах. Лунають українські пісні.

    Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах з написом «АвтоЄвроСила».

    Ситуація наразі спокійна, вулицею прогулюються туристи. Правопорядок забезпечують поліцейські та бійці Національної гвардії.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення
    Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення
    Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення
    Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення

    На майдані Незалежності наразі щільно стоять конструкції, пофарбовані у жовте й синє, тож площа наразі не пристосована для будь-яких акцій.

    Нагдаємо, на службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців.

    Київ акція автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ