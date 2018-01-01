Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення
- Сьогодні, 11:45
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Розсилка
Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах
У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання «АвтоЄвроСила». Як повідомляє «Укрінформ», увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації.
На розі Хрещатика і вул. Хмельницького встановлено сцену, з якої до учасників акції звертаються організатори з вимогами доступного розмитнення машин на єврономерах. Лунають українські пісні.
Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах з написом «АвтоЄвроСила».
Ситуація наразі спокійна, вулицею прогулюються туристи. Правопорядок забезпечують поліцейські та бійці Національної гвардії.
На майдані Незалежності наразі щільно стоять конструкції, пофарбовані у жовте й синє, тож площа наразі не пристосована для будь-яких акцій.
Нагдаємо, на службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців.