Євробляхери вийшли на мітинг у центрі Києва: вимагають доступного розмитнення

Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах

У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання «АвтоЄвроСила». Як повідомляє «Укрінформ», увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації. На розі Хрещатика і вул. Хмельницького встановлено сцену, з якої до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ukrinform.ua Протест у Києві євробляхерів

Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах

У центрі Києва, на Хрещатику, проходить акція громадського об'єднання «АвтоЄвроСила». Як повідомляє «Укрінформ», увздовж усієї вулиці від ЦУМу до Європейської площі на проїжджій частині стоять автомобілі з європейськими номерами та символікою організації.

На розі Хрещатика і вул. Хмельницького встановлено сцену, з якої до учасників акції звертаються організатори з вимогами доступного розмитнення машин на єврономерах. Лунають українські пісні.

Учасники акції - переважно молоді люди з пов'язками на рукавах з написом «АвтоЄвроСила».

Ситуація наразі спокійна, вулицею прогулюються туристи. Правопорядок забезпечують поліцейські та бійці Національної гвардії.

На майдані Незалежності наразі щільно стоять конструкції, пофарбовані у жовте й синє, тож площа наразі не пристосована для будь-яких акцій.

Нагдаємо, на службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців.